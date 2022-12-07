 

Большие квартиры в ЖК становятся редкостью

07.12.2022, 4:25, Разное
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На столичном рынке новостроек все реже встречаются многокомнатные лоты – с четырьмя и более комнатами. В ноябре в продаже находилось 1,6 тыс. лотов, или всего 3% от общего первичного предложения.

Заметнее всего – на 20% – снизилось предложение многокомнатного жилья в новостройках класса “бизнес”. Сейчас в реализации находится 625 многокомнатных лотов.

В классе “комфорт” предложение квартир с четырьмя и более комнатами снизилось на 19%, до 117 лотов. В классе “премиум” предложение сократилось на 14%, до 324 лотов.

Многокомнатные квартиры постепенно приобретают статус редкого продукта на рынке новостроек Москвы и все реже встречаются в новых жилых комплексах. Альтернативой может стать покупка двух соседних лотов на этаже и их дальнейшее объединение. Также некоторые большие семьи вместо покупки многокомнатной квартиры решают переехать в загородный дом. Данный тренд стал набирать популярность в период пандемии коронавируса.


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