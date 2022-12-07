 

Asharq al-Awsat – Африка поддерживает Россию в противостоянии с Западом

07.12.2022, 3:50, Разное
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Сегодня Африка втянута в глобальное соперничество со множеством игроков, и у Москвы есть отличные шансы занять в нём лидирующие позиции, уверен бывший министр иностранных дел Ливии Абдель Рахман Шалгам. Как пишет он в статье для Asharq al-Awsat, у РФ нет колониальной истории, она помогала национально-освободительным движениям, поэтому страны Африки поддерживают Москву в противостоянии с Западом.


AP

Украинский конфликт — это первый шаг по созданию многополярного горизонтального разделения власти вместо монополярной вертикальной гегемонии Запада во главе с Соединёнными Штатами. Как считает бывший министр иностранных дел Ливии и постоянный представитель Ливии в ООН Абдель Рахман Шалгам, театр военных действий РФ на территории Украины — это линия фронта широкомасштабного глобального противостояния. Киев противостоит не только российской армии. Вся Европа и Америка воюют вместе с Украиной, поставляя ей новейшие виды вооружений, и вводя беспрецедентные экономические санкции против Москвы. РФ открыла «фронты» в Прибалтике. Она поддерживает политические и народные силы, выступающие против русофобской кампании Запада. РФ углубляла отношения с европейскими партиями, которые ей симпатизируют и не хотят слепо подчиняться Америке, особенно в Италии, Франции, Германии и Венгрии. Однако самым слабым и одновременно самым сильным звеном в этом международном уравнении является африканский континент.

Как продолжает Абдель Рахман Шалгам в статье для Asharq al-Awsat, на сегодняшний день Африка втянута в глобальное противостояние со множеством игроков. РФ направила свою военную и политическую мощь в тыл, как говорят военные, и хочет сделать Африку вторым Дюнкерком. Её присутствие на этом континенте имеет глубокие исторические корни. У неё нет колониальной истории. РФ поддерживала национально-освободительные движения и сотрудничала с прогрессивными силами. РФ имеет политическое присутствие в Судане, Египте, Ливии, Алжире и Демократической Республике Конго. Она поставляет оружие и направляет военных специалистов в различные африканские страны. Тысячи офицеров обучаются в российских военно-учебных заведениях. РФ приняла сотни африканских студентов в РУДН в Москве. В Мали и в Буркина-Фасо произошли военные перевороты, и новые лидеры открыли двери своих стран для сотрудничества с Москвой. Военное присутствие РФ сохраняется в 14 африканских государствах. 

Новая стратегия РФ в Африке была изложена министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Аддис-Абебе. Москва, по его словам, готова реализовывать совместные планы с Эфиопией в области энергетики, инфраструктуры, информационных технологий и военно-технического сотрудничества. Он также раскритиковал политику Соединённых Штатов и их союзников, заявив, что РФ проинформировала своих африканских коллег о последних событиях в рамках осуществления специальной военной операции на Украине, а страны Африки поддерживают Россию в конфликте.

Как заключает автор материала, Африканский Рог — это стратегический регион, за контроль над которым борются различные мировые державы, и РФ прекрасно осознает его стратегическую ценность. Он играет ключевую роль в глобальном противостоянии с Западом, который поддерживает Украину. Российское присутствие в Эритрее, Сомали, Эфиопии и Судане позволяет Москве контролировать большую часть этого региона.


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