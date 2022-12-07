Фирмы Трампа признали виновными в многолетнем мошенничестве

Находящиеся во владении у бывшего президента США Дональда Трампа две компании признаны виновными в мошенничестве с налогами, постановил суд присяжных Манхэттена.

Компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp. участвовали в схеме обмана американских налоговых служб в течение 15 лет, постановил суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Отмечается, что обе компании признаны по всем предъявленным обвинениям.

При этом Трамп и его родственники не являются фигурантами дела, ему не предъявляли обвинений.

Между тем в ноябре в США назначили спецпрокурора для расследования Трампа после сообщений том, что политик якобы хранил секретные документы в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

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