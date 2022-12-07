В США заявили об опасном инциденте в Ормузском проливе с катером Ирана
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В Ормузском проливе произошло опасное происшествие с участием кораблей ВМС США и патрульным катером Ирана, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Патрульное судно Корпуса стражей исламской революции (КСИР) действовало «небезопасно» и «непрофессионально» во время прохода американских военных кораблей, заявили в командовании, передает РИА «Новости».
По утверждению американских военных, катер пошел на опасное сближение и с расстояния в 137 метров попытался ослепить капитанский мостик прожекторами.
Военные США использовали звуковые предупреждения и «нелетальные» лазеры, после чего американские корабли возобновили продвижение.
Само происшествие случилось 5 декабря. Со стороны США принимали участие экспедиционный корабль Lewis B. Puller и ракетный эсминец USS The Sullivans.
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