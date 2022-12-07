 

В США заявили об опасном инциденте в Ормузском проливе с катером Ирана

07.12.2022, 3:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Ормузском проливе произошло опасное происшествие с участием кораблей ВМС США и патрульным катером Ирана, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Патрульное судно Корпуса стражей исламской революции (КСИР) действовало «небезопасно» и «непрофессионально» во время прохода американских военных кораблей, заявили в командовании, передает РИА «Новости».

По утверждению американских военных, катер пошел на опасное сближение и с расстояния в 137 метров попытался ослепить капитанский мостик прожекторами.

Военные США использовали звуковые предупреждения и «нелетальные» лазеры, после чего американские корабли возобновили продвижение.

Само происшествие случилось 5 декабря. Со стороны США принимали участие экспедиционный корабль Lewis B. Puller и ракетный эсминец USS The Sullivans.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.22 / Москва заявила об уверенности в освобождении ДНР от неких украинских неонацистов

09.09.21 / Первый чартерный рейс из Афганистана приземлился в Катаре

31.12.20 / Космонавт рассказал о традициях встречи Нового года на МКС

29.12.21 / “Годы себе добавила”, “Не верю глазам”, “По ходу, мама еще не видела”. Паперная шокировала сеть новой стрижкой

30.06.20 / 13 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

19.02.21 / Латвия забрала в свой бюджет $30 млн, которые связывают с Иванющенко. Арест сняли, не дождавшись решений из Украины – Офис генпрокурора

16.09.20 / Власти Чечни решили проверить информацию о провокации с маской с лицом Кадырова

12.02.22 / Der Spiegel – чем больше слухов о войне на Украине, тем лучше для американского бизнеса

29.06.20 / Пекин отреагировал на заявление Госдепа об антикитайских консультациях США и ЕС

16.03.21 / Немецкий ученый утверждает, что можно разогнаться быстрее скорости света

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика