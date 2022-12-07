В Центральной России спрогнозировали потепление

В конце недели температура в центральной части РФ станет существенно выше, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура к концу недели в Центральной РФ повысится на 10 градусов, столбик термометра к выходным будет ближе к нулю, сказал Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

На выходных в Москве ожидается от минус 5 градусов до нуля в дневное время, и от минус 7 до минус 2 в ночное время.

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