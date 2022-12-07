 

Самые дорогие улицы Москвы

07.12.2022, 3:00, Разное
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Средняя стоимость “квадрата” на десяти самых дорогих улицах в центре Москвы составляет почти 2,6 млн рублей. При этом данные локации все равно пользуются стабильным спросом.

Особенно популярны жилые комплексы на Патриарших прудах, в Хамовниках, на улицах Пречистенка и Остоженка. Продавцы вторичного жилья охотно предоставляют скидки, иногда в размере до 20-30%. Дисконты действуют и на первичном рынке, но не такие существенные.

Самой дорогой столичной улицей в начале декабря признана Пречистенская набережная в Хамовниках. Средняя цена “квадрата” здесь превышает 3,5 млн рублей. В данной локации расположены такие элитные проекты, как “Кленовый DOM” от застройщика “Донстрой”, Barkli Plaza от “Баркли”, клубный дом Carre Blanc от компании “Шатер”.

Второе место занял Ордынский тупик в районе Якиманка со средней ценой кв. м 3,3 млн рублей. Здесь расположен элитный клубный дом Barkli Gallery.

Замыкает тройку лидеров Большой Толмачевский переулок в том же районе. Средняя цена “квадрата” здесь составляет 2,84 млн рублей. На этой улице возводится элитный дом “Лаврушинский” от застройщика Sminex.


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