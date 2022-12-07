FP – США и ЕС всё сложнее сохранять солидарность перед лицом экономических вызовов

На фоне намерений Вашингтона ввести новые субсидии для высокотехнологичных компаний, производящих продукцию на территории США, Евросоюз обеспокоен ужесточением условий конкуренции и перспективой утраты доступа к китайскому рынку, пишет Foreign Policy. Политики по обе стороны Атлантического океана понимают, что нельзя допустить раскол в столь непростое время, однако многие влиятельные группы в Штатах желают возрождения американской промышленности любой ценой, отмечает автор материала.



AP

Видение нового глобального экономического порядка в администрации Байдена может привести к крушению евроатлантического согласия, а мир распадётся на несколько конкурирующих экономических блоков, пишет Foreign Policy. На прошлой неделе комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил, что отказывается от участия в заседаниях Совета по торговле и технологиям США-ЕС — ключевого координационного органа трансатлантической экономической политики — поскольку повестка дня не отвечает чаяниям евроблока, и что решил сосредоточиться на «срочной необходимости сохранения конкурентоспособности европейской промышленной базы».

Президент Франции Эммануэль Макрон, недавно посетивший Вашингтон, подчеркнул важность скоординированности экономической политики США и Евросоюза, а его министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр обвинил Соединённые Штаты в проведении промышленной политики в «китайском стиле».

Всё дело в установлении американцами новых субсидий на электромобили, применение которых создаст приоритетные условия для местных производителей и может навредить европейцам, а также введении мер поддержки для компаний-производителей полупроводников, которые готовы создавать производства на территории Штатов. В ЕС восприняли эти новшества как посягательство на конкурентоспособность региона, чьи компании окажутся в неравных условиях. Более того, США начали широкомасштабную кампанию по блокированию продаж Китаю высокотехнологичных полупроводников и оборудования для производства микросхем, надавив на голландские компании ASML и ASM International. Правительство Нидерландов публично выступило против действий Вашингтона, подчеркнув позитивный характер отношений с КНР и отметив, что у Европы «должна быть своя собственная стратегия» по контролю экспорта в Поднебесную, напоминает автор материала.

Растущие по обе стороны Атлантики разногласия — от части последствие обострения конфликта на Украине, который обходится Европе гораздо дороже: цены на природный газ в большинстве европейских стран выросли в 10 раз по сравнению с ценами в США, что поставило европейскую промышленность в невыгодное положение. Причём Соединенные Штаты «помогли» восполнить потерю российского газа за счёт экспорта СПГ, который продается по завышенным рыночным ценам. Цели промышленной политики администрации Байдена весьма противоречивы: с одной стороны, Штаты хотят создать надёжную цепочку поставок критически важных технологий и материалов для отраслей промышленности будущего, снизив роль Китая в этом процессе, а с другой стремятся к возрождению «домашнего» производства, полагая, что его отсутствие (отчасти из-за конкуренции с Китаем) ослабило безопасность страны и нанесло ущерб экономике. Также потеря рабочих мест в обрабатывающей промышленности подорвала поддержку Демократической партии в индустриальных штатах, поэтому новые меры отдают приоритет компаниям, инвестирующим в Соединённые Штаты, а не в Европу, отмечает Foreign Policy.

Министр торговли Байдена Джина Раймондо в своей речи в Массачусетском технологическом институте заявила: «Двигаясь вперёд, мы собираемся не только придумывать технологии будущего в Америке, но и реализовывать их здесь». Иными словами, союзники США в перспективе могут потерять крупные рынки сбыта в Китае. Европейцы не одиноки в своих опасениях: генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала выступила с защитой нормы недискриминации — требования о равном отношении к торговым партнёрам, заметив, что многие страны не хотят занимать чью-то сторону, но Байден не оставляет им другого выбора. Это может навредить прогрессу в вопросах, где всему мировому сообществу нужно работать коллективно.

Байден осведомлен о проблемах Европы и готов пойти на уступки, однако не ясно, смогут ли субсидии в будущем распространиться на товары, произведённые партнёрами по свободной торговле, поскольку многие в конгрессе, бизнес-кругах США, а также в ряде отраслей убеждены, что Америка должна быть «прежде всего». Европейские лидеры и Джо Байден прекрасно понимают, что не могут допустить возникновение фундаментального трансатлантического раскола — «двойная угроза» со стороны РФ и Китая должна вынудить Соединённые Штаты и Европу сотрудничать и преодолевать экономические споры, которые в «нормальных условиях» могли бы продолжаться многие годы. Сегодня времени у западных союзников нет, а высокие ставки предполагают, что они должны найди выход, резюмирует автор.