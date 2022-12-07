Sky News – британские фермеры просят у правительства помощи, опасаясь продовольственного кризиса

Национальный союз фермеров, на фоне перебоев с поставками яиц, предупреждает о возможной нехватке овощей и фруктов и просит правительство Соединённого Королевства помочь производителям, пишет Sky News. Власти уверяют, что продовольственной безопасности страны ничего не угрожает, хотя продуктовая инфляция продолжает расти, подчёркивает автор материала.



AP

Национальный союз фермеров Англии и Уэльса призвал правительство вмешаться и помочь производителям, испытывающим серьёзные трудности из-за резкого роста цен на топливо, удобрения и корма для животных. в НСФ отметили, что нехватка яиц в стране «может быть только началом», поскольку Королевство медленно погружается в продовольственный кризис, пишет Sky News.

«Покупатели по всей стране на протяжении десятилетий имели гарантированный доступ к высококачественным продуктам питания, произведённым в соответствии с одними из самых высоких в мире стандартов…Глобальная нестабильность угрожает мировому производству продуктов питания, продовольственной безопасности и энергетической безопасности. Я боюсь, что страна погружается в новый кризис поставок продовольствия» — цитирует издание слова президента НСФ Минетт Баттерс.

В то же время Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявило, что в Великобритания нет проблем с продовольственной безопасностью, благодаря опоре на «различные источники» товаров, включающие помимо внутренних производителей зарубежных поставщиков. Как бы то ни было, яйца стали первым продуктом, попавшим под «временный лимит» для покупателей в супермаркетах на фоне роста цен и птичьего гриппа. Фермеры предупреждают, что могут быть проблемы с поставками энергоёмких культур — помидоров, огурцов и груш. Госпожа Баттерс призвала премьер-министра страны Риши Сунака выполнить взятые на себя обязательства по поддержке британских фермеров в период энергетического кризиса.

На Даунинг-стрит, в свою очередь, считают, что общественность должна сохранять спокойствие, поскольку у Великобритании налажена «крупная и весьма устойчивая цепочка поставок продуктов питания». По данным Института распределения продуктов питания (IGD) темпы инфляции цен на еду достигнут пика в годовом исчислении в диапазоне от 17% до 19% к началу 2023 года, пишет автор материала.