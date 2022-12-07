Пентагон объявил о наращивании присутствия сил в Австралии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Американская сторона намеревается увеличить ротационное присутствие своих военнослужащих в Австралии, сообщил глава минобороны страны Ллойд Остин.
Пентагон нарастит ротационное присутствие военных сил в Австралии, сказал Остин, передает РИА «Новости».
США намерены увеличить присутствие бомбардировщиков, истребителей, военно-морских сил. Стороны достигли соглашения по расширению кооперации в сфере обороны с Японией.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет