 

Пентагон объявил о наращивании присутствия сил в Австралии

07.12.2022, 1:45, Новости дня
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Американская сторона намеревается увеличить ротационное присутствие своих военнослужащих в Австралии, сообщил глава минобороны страны Ллойд Остин.

Пентагон нарастит ротационное присутствие военных сил в Австралии, сказал Остин, передает РИА «Новости».

США намерены увеличить присутствие бомбардировщиков, истребителей, военно-морских сил. Стороны достигли соглашения по расширению кооперации в сфере обороны с Японией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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