 

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

07.12.2022, 1:45, Новости дня
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Украинские военные ночью в среду обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Град» из населенного пункта Тоненькое, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства.

Обстрел начался в 00.43, всего было выпущено шесть ракет.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что при обстреле ДНР во вторник погибли четверо, ранения получили 19 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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