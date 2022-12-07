ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Украинские военные ночью в среду обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Град» из населенного пункта Тоненькое, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства.

Обстрел начался в 00.43, всего было выпущено шесть ракет.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что при обстреле ДНР во вторник погибли четверо, ранения получили 19 человек.

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