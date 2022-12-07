Португалия с разгромным счетом победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ

Португальская сборная по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре победила швейцарскую сборную со счетом 6:1, обеспечив себе выход в 1/4 финала.

Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик», в составе португальской команды три мяча сопернику забил Гонсалу Рамуш (17, 51 и 67 минуты), также голы забили Пепе (33), Рафаэл Геррейру (55) и Рафаэл Леау (90+2), передает РИА «Новости».

Команда Швейцарии забила гол на 58 минуте, его оформил Мануэль Аканджи.

Теперь португальской команде предстоит встреча в четвертьфинале с командой Марокко, она пройдет 10 декабря.

Напомним, марокканская сборная вышла победителем в ходе встречи со сборной Испании в серии пенальти.

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