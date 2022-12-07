 

Получили незаконно: Объявлено о лишении израильского гражданства вякающих Пугачевой и Галкина*

07.12.2022, 1:34, Разное
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Звездное семейство после всех скандальных выходок в России, кажется, больше не ждут. Максим Галкин* уже давно отрекся от России и стал разъезжать с концертами за границей, на которых поливает грязью годами кормившую его родину. Примадонна вслед за мужем тоже стала вякать на соотечественников: побыв немного дома, она улетела в Израиль, откуда гневно назвала россиян “холопами” и “рабами”.

Так что, теперь супруги живут за бугром и всем своим видом показывают, что наслаждаются буднями. Еще бы! После отъезда Примадонны в СМИ просочилась информация о том, что артистка и ее муж получили израильское гражданство, что уж точно добавило радости в их жизнь.

Однако вполне возможно, что радужные перспективы на Земле Обетованной оказались временными. Сегодня на израильском телевидении было объявлено о лишении оскандалившейся парочки заветного статуса. Местный журналист провел расследование и пришел к выводу, что получен он был незаконно.

“…тот факт, что Пугачева и Галкин* обвенчались в 2017 году, противоречит законности репатриации — иудеи, сменившие веру, не могут получить гражданство”, – сообщает телеграм-канал журналистки Алены Жигаловой.

Примадонна, к слову, обзавелась гражданством благодаря своему мужу, у которого еврейские корни. Но после расследования и вскрывшихся фактов его статус в Израиле могут пересмотреть. Так что, возможно, недолго музыка играла для Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

* – признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.


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