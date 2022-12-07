Только для взрослых: Камбурова потрясла новыми смыслами в любимых сказках

Сегодня театры ищут драматический материал, созвучный времени. Но хороших пьес появляется мало, вот и вынуждены режиссеры ставить заезженный до дыр материал. А попытки его осовременить чаще всего оказываются провальными.

Режиссер Гульназ Балпеисова взяла за основу всем известные и любимые с детства сказки Александра Пушкина и Ханса Кристина Андерсена. И превратила их в такое захватывающее зрелище, что взрослые люди, которые в чудеса давно не верят, сидят с открытым ртом.

Золотая рыбка здесь – гламурная дива модном пальто. Царевна-Лебедь – современная художница в кожанке. Ставшая царицей Старуха щеголяет в шубе. А побывавшие в царстве славного Салтана гости предстают то китайцами, то кришнаитами.

Вообще, вся постановка – это увлекательный головокружительный аттракцион под живой ансамбль и пение (то, чем и славится этот театр). На сцене каждую секунду что-то происходит, спектакль все набирает и набирает ритм. Да так, что 82-летняя Елена Камбурова, которую в начале коллеги выводят под руки, в конце уже танцует чуть ли не рэп. Да-да, оказывается, стихи Пушкина можно читать и речитативом, и по музыку соул.

Камбурова, конечно, блистательна в каждом мгновении. Хочется слушать бесконечно то, как она читает сказки – ее точные интонации и красота голоса завораживают. И надо спешить увидеть то чудо, которое Елена Антоновна являет на сцене – такого дарования и мощи актеров больше не будет.

Она играет Няню, которая ведет зрителя от сказки к сказке, связывая все в единую историю, добавляя им иронии и особого очарования.

А у более молодых артистов здесь по несколько ролей. Видно, какое удовольствие получают они, как нравится им эта работа, как бьет из них энергия. Лада Марис играет Ткачиху и Старуху, Анна Комова – Повариху и Гадкого утенка, Евгений Курова – Царевну-Лебедь и Золотую Рыбку. В итоге сказки перетекают одну в другую, переплетаются, открывая тем самым какие-то новые, возможно, непознанные в детстве, смыслы и стороны.

Это тот спектакль, к которому хочется возвращаться, чтобы рассмотреть детали, насладиться пением, поразиться креативности. Правда, предназначен он строго для взрослых. Ведь иначе дети увидят, как солидные тети и дяди радуются и веселятся, словно маленькие.