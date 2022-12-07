 

День святой Екатерины: народные приметы в праздник 7 декабря

07.12.2022, 0:05, Разное
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ИСТОРИЯ

Святая Екатерина была дочерью Конста, правителя египетской Александрии. Она жила в IV веке. Девочка отличалась красотой, а также получила лучшее на тот момент образование, увлекалась трудами античных философов. Лучшие сына империи предлагали ей руку и сердце, однако дева отвергала всех.

Она приняла христианство и много молилась. Святая Екатерина объявила себя невестой Христовой и обращала в веру других людей. За отказ вернуться в язычество она была подвергнута мученической смерти. Мощи святой мученицы покоятся ныне в храме Синайского монастыря.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Православные в день памяти святой Екатерины отказывались от шумных гулянок, под запретом также были танцы и распитие спиртных напитков. 7 декабря не принято было заниматься домашними заботами. Женщины не стирали одежу, не мыли посуду. не убирали избы, а мужчины останавливали ремонтные работы.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Наши предки называли памятный праздник Катериной Санницей. 7 декабря снега набиралось уже столько, что можно было прокладывать дорогу для саней. Первыми в путь отправлялись молодожены. Сама мученица Екатерина считалась покровительницей невест, поэтому в ее день было принято гадать на жениха.

Пока девушки собирались вместе на гадания, мужчины молились, чтобы Бог послал им трудолюбивую и красивую невесту. Есть было принято только постные угощения: каши, супы и тушеную капусту. А вечером все следили за небом. Звезды предвещали скорый снегопад.


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