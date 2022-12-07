 

Ни за какие действия касательно СВО я никогда ни с кого не просил денег и не собираюсь просить – Пригожин

07.12.2022, 0:05, Разное
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Поручение о строительстве “Засечной черты”, как ее правильно называть, было передано в начале октября, отметил он. По словам Пригожина, ее возведение осуществлялось исключительно на его деньги. Все “хамские заявления” СМИ не соответствуют действительности, а виновный в распространении слухов будет наказан. Его ответ публикует пресс-служба компании “Конкорд”.

“Третье, касательно предположений различных СМИ, что Белгородская область стала строить линию самостоятельно, так как я предложил некую высокую цену, хочу подчеркнуть, что ни за какие действия, касательно СВО я никогда ни с кого не просил денег, и не собираюсь просить… Если мы найдем засранца, то как следует надерем ему задницу”, — объяснил Пригожин.

Бизнесмен прокомментировал и цели строительства “линии”. По его словам, он хотел простимулировать власти и бизнес, а также “озадачить население созданием народного ополчения”. Пригожин уверен, что у каждого желающего должно быть право встать на защиту Родины.


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