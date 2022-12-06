Винный паровозик: задорное украшение на елку из старых пробок (инструкция и фото)

Не можете найти в магазинах эффектные елочные игрушки? Тогда почему бы не изготовить праздничный декор самостоятельно и не приобщиться к рукоделию? Обратите внимание на идею создания стильного паровозика из винных пробок.

Материалы

Для создания эксклюзивного украшения понадобится шесть винных пробок, клеевой пистолет, кусок жгута. Также вооружитесь простым или канцелярским ножом.

Перед тем как приступить к работе, оцените состояние винных пробок. Если на них остались следы от вина или есть другие загрязнения, тогда замочите их на полчаса в растворе уксуса и воды. Затем хорошенько просушите.

Или вы можете просто помыть пробки жидкостью для мытья посуды, удалить все загрязнения, просушить и уже потом приступать к созданию эффектного украшения.

Техника работы

Разрежьте одну пробку вдоль напополам.

Затем одну из этих половинок еще раз разрежьте напополам, но уже не вдоль, а поперек (чтобы получились равные половинки). Из другой целой пробки нарежьте равные по толщине кружки в количестве пяти штук. Еще одну целую пробку разрежьте напополам поперек на две равные части.

Теперь можно приступать к сборке паровозика. Одну целую пробку поставьте вертикально, а другую положите горизонтально рядом. Скрепите между собой с помощью клеевого пистолета.

На горизонтально лежащую пробку приклейте сверху половину винной пробки, а на вертикально стоящую приклейте сверху половину пробки, разрезанной вдоль. К краю горизонтально лежащей пробки приклейте часть винной пробки (там, где половина была разрезана еще поперек напополам).

Теперь прикрепите три кружка в ряд с левой части паровозика и три справа. Это будут импровизированные колеса.

Теперь осталось только сделать крепление. Возьмите кусок веревки или жгута, сделайте петлю и прикрепите ее к верхней части паровозика с помощью клеевого пистолета. Эффектное украшение готово.

При желании вы можете покрасить его в любой цвет. Это можно сделать акриловыми ласками или лаком.