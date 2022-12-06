И не надо скупать все подряд: какие базовые свитера должны быть в гардеробе на все случаи жизни

Многие модницы утверждают, что в погоне за трендами часто совершают импульсивные покупки. Результатом таких действий становятся большие денежные траты и куча вещей, которые пылятся в шкафу, но не сочетаются с другой одеждой. Чтобы такого не случилось с теплыми вещами, стилисты рекомендуют купить пару базовых свитеров, которые органично вписываются практически в любой образ.

Яркий свитер с косами

Вязаные кофты — идеальное решение для зимней стужи. В таком свитере будет тепло, уютно и удобно. Оригинальность такой вещи придают затейливые узоры в виде кос и переплетений.

Чтобы оставаться стильной, эксперты советуют выбрать яркую модель, например лаймовую или желтую. Такие свитера хорошо сочетаются с черной юбкой любого фасона, синими джинсами или темными брюками. В любом из этих случаев кофта добавит яркий акцент каждому базовому наряду.

Укороченный кардиган в светлых тонах

Такие модели в стиле Коко Шанель выглядят лаконично и элегантно. Белый или молочный кардиган с интересными пуговицами подходит практически для любого случая. Его можно совмещать с классическими и свободными джинсами, брюками и юбками. Этот предмет гардероба будет уместным в повседневности, в офисе и на торжестве.

Широкий свитер в полоску

Горизонтальная черная полоска на свитере придает ему французский шик, а свободный крой делает вещь удобной и универсальной. Кроме того, такую кофту можно комбинировать практически с любой одеждой, будь то кожаная юбка, джинсы, брюки или легинсы.

Классический свитер с высоким воротником

Белый или кремовый свитер с высоким воротником — одно из лучших приобретений для холодной зимы. С помощью такой вещи можно составить десятки различных модных образов. Подчеркнуть элегантность и свежесть наряда могут длинные серьги с жемчугом.

Кофта из рыхлого полотна

Рыхлая вязка (спицами и крючком) придает вещи особый шарм с налетом старины. Несмотря на это, образы с таким свитером получаются довольно интересными женственными и романтичными. Выбирая такую модель, стоит обратить внимание не только на однотонные варианты, но и на изделия с декором.

Свитер со стразами

Наряду с классическими лаконичными моделями получили широкое признание и свитера, украшенные сверкающими стразами. Такую кофту можно миксовать с джинсами, создавая повседневный наряд. Однако еще более эффектно такой свитер подходит для вечеринок.

Свитер с жемчугом

Ценителям сдержанной элегантности стоит обратить внимание на вязаные свитера, декорированные одиночными белыми бусинами (под жемчуг). Ванильный цвет всегда в моде, а минимум лишних деталей позволяют сочетать свитер с большинством вещей.