 

Мнение: Пробка

06.12.2022, 23:05, Разное
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Bloomberg пишет, что Турция заблокировала проход через  Босфор и Дарданеллы для двух десятков танкеров с 18 миллионами баррелей казахстанской нефти.

Турция требует подтверждения страховки. Но вроде бы речь шла о запрете страховать танкеры, перевозящие российскую нефть, в случае, если груз куплен по цене выше 60 долларов за баррель?

Но почему-то первыми под санкции попала казахстанская нефть.

У Турции возникли подозрения, что под видом казахстанской нефти в танкерах – нефть российская?

Или Турция специально организовала пробку из танкеров, чтобы сорвать поставки нефти в Европу? Что бы Европа призадумалась, не погорчились ли мы?

На карте-схеме: танкеры с сырой нефтью в пробке, 6 декабря 2022 г отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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