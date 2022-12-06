Мнение: Пробка

Bloomberg пишет, что Турция заблокировала проход через Босфор и Дарданеллы для двух десятков танкеров с 18 миллионами баррелей казахстанской нефти.

Турция требует подтверждения страховки. Но вроде бы речь шла о запрете страховать танкеры, перевозящие российскую нефть, в случае, если груз куплен по цене выше 60 долларов за баррель?

Но почему-то первыми под санкции попала казахстанская нефть.

У Турции возникли подозрения, что под видом казахстанской нефти в танкерах – нефть российская?

Или Турция специально организовала пробку из танкеров, чтобы сорвать поставки нефти в Европу? Что бы Европа призадумалась, не погорчились ли мы?

На карте-схеме: танкеры с сырой нефтью в пробке, 6 декабря 2022 г отсюда

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