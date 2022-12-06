 

В Днепропетровске раздались взрывы, объявлена воздушная тревога

06.12.2022, 22:52, Новости дня
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В городе Днепропетровск (Днепр) произошли взрывы, в Днепропетровской, Николаевской и Одесской области объявили воздушную тревогу.

Взрывы зафиксированы в самом Днепропетровске и его пригородах, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

В понедельник в нескольких украинских регионах полностью отключили подачу электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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