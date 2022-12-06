 

Правительство разрешило регистрировать машины жителям новых регионов без техосмотра и ОСАГО

06.12.2022, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жителям новых российских регионов дали возможность регистрировать транспортные средства до 2026 года без техосмотра, до 2024 года они смогут регистрировать ТС без ОСАГО, говорится в постановлении правительства.

Регистрация транспортных средств в этих регионах проводится без предъявления таможенных документов, взимания госпошлины и прохождения техосмотра при регистрации, передает ТАСС со ссылкой на документ.

До 1 января 2024 года жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут пройти регистрацию транспортных средств без обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТАС при предоставлении госуслуг.

В конце ноября МВД определило для новых регионов коды для государственных номеров на автомобили.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06.21 / В Киеве авто с номерами Подкопаевой задавило утят, переходивших дорогу. Гимнастка говорит – авто не ее

03.09.21 / Боррель – катастрофа в Афганистане — серьёзный удар по Западу и «тревожный звонок» для Европы

06.01.22 / Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный нефтяной газ

26.12.20 / В Японии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

25.08.21 / Школьники обсудили с Путиным проблемы школьного питания

09.11.20 / Мостовой заявил об отсутствии ограничений на интимную жизнь у российских футболистов

07.03.21 / Волонтер из РФ рассказала о поздравлении египетских женщин с 8 Марта

03.04.21 / Зеленский заявил, что 400 км “трубы Медведчука” уничтожено. СМИ выяснили детали

17.12.21 / В ДТП с микроавтобусом под Томском пострадали шесть человек

07.02.21 / МИД России завел свой TikTok. Первые два видео министерство посвятило Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика