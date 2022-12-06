Правительство разрешило регистрировать машины жителям новых регионов без техосмотра и ОСАГО

Жителям новых российских регионов дали возможность регистрировать транспортные средства до 2026 года без техосмотра, до 2024 года они смогут регистрировать ТС без ОСАГО, говорится в постановлении правительства.

Регистрация транспортных средств в этих регионах проводится без предъявления таможенных документов, взимания госпошлины и прохождения техосмотра при регистрации, передает ТАСС со ссылкой на документ.

До 1 января 2024 года жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут пройти регистрацию транспортных средств без обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТАС при предоставлении госуслуг.

В конце ноября МВД определило для новых регионов коды для государственных номеров на автомобили.

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