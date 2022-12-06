 

Мнение: Медуза нарывается

06.12.2022, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как раз к предыдущему посту: оперативно вышло крайне любопытное заявление редакции “Медузы”. Казалось бы, в сложившейся ситуации, видя, как власти Латвии вроде как закусили удила и мочат ненавистный “русский Дождь” почем зря – “Медузе”, которая сидит там же в Риге и тоже воспринимается латышами “русской” (хотя бы потому, что пишет на русском языке), надо бы сидеть тихо, пригнувшись, тише воды ниже травы, молясь, чтобы латышское “раззудись плечо” не повернулось и в их сторону…

Но не тут-то было! “Медуза”, прямо как граф Лев Толстой (тоже относящийся к проклятой русской культуре), выступила со своим “Не могу молчать”. В котором осмелилась прямо возражать латышскому правительству, и, более того, назвала решение об отзыве у “Дождя” лицензии “неверным”! Круто. Вот отрывок из их Заявления:

“Мы считаем, что решение латвийского Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию «Дождя» было несправедливым, неверным — и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством.
Аргументы о том, что эти нарушения создают «угрозу национальной безопасности», не выглядят убедительными. Антивоенная позиция телеканала очевидна, его критическое отношение к путинскому режиму — тоже; значение «Дождя» в противостоянии российской пропаганде колоссально. Громкими словами о «нацбезопасности» прикрывается решение, которое наносит тяжелый удар по свободе слова. А в конечном итоге и по европейской безопасности тоже. Без независимых медиа не может быть демократии. А недемократическая Россия так и останется угрозой для соседей и всего мира.
Решение Национального совета по электронным СМИ, даже если оно было совершенно законным, — это еще и огромный подарок российским властям. Запрещая «Дождь», латвийские чиновники помогают Кремлю в начатом им деле, а именно в полном разрушении инфраструктуры независимых российских СМИ. Мы не верим, что политическая ситуация в России может измениться, если ее жители останутся один на один с пропагандой. Не говоря уже о том, что эта пропаганда рискует оказаться единственным источником информации для русскоязычных граждан Евросоюза.
При этом важно помнить, что «Дождь» — одно из нескольких по-настоящему независимых СМИ, у которых сохранилась большая аудитория именно внутри России. «Дождь» нужен своим зрителям, нужен антивоенному движению. Достаточно посмотреть любой новостной выпуск «Дождя», чтобы убедиться в том, как телеканал относится к этой отвратительной войне — и к тем, кто незаконно узурпировал власть в России…” и т.д.

Смело и бесшабашно, молодцы. С другой стороны – если люди борются в открытую с нашим режимом, было бы странно, если б они при этом дрожали перед властями крохотной Латвии. Путин всяко страшнее. Но занятно, что Медуза тут перечислила примерно все те основания, о которых и я написал в своем предыдущем посте, указывая на, мягко говоря, логические нестыковки в действиях властей страны своего нынешнего пребывания.

Можно принимать ставки – выгонят ли теперь вслед за Дождем еще и Медузу из Латвии?

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.21 / Медики назвали самый пугающий симптом “Омикрона”

27.07.20 / В стиле “Аватара”: Джиган и Оксана Самойлова отметили 9-летие своей дочери Ариелы

09.02.22 / Мнение: Пораженческие настроения в США, новый рекорд американского госдолга и феномен конвертита

29.01.21 / От косметики Холзи до инклюзивного парфюма: бьюти-дайджест недели

08.02.22 / Политолог Романенко: Макрон приедет в Киев с невыгодными инициативами

14.02.22 / Назван эффективный способ снижения смертности от инсульта в России

06.10.22 / В Госдуме обсудили развитие регионального электротранспорта

10.11.21 / 22 года вместе. Кто он, муж Маши Распутиной, который совсем не любит публичность

22.02.22 / Мнение: Паста в тюбик не влезла

20.02.22 / Инопланетное вмешательство и генетическое изменение человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика