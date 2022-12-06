Мнение: Медуза нарывается

Как раз к предыдущему посту: оперативно вышло крайне любопытное заявление редакции “Медузы”. Казалось бы, в сложившейся ситуации, видя, как власти Латвии вроде как закусили удила и мочат ненавистный “русский Дождь” почем зря – “Медузе”, которая сидит там же в Риге и тоже воспринимается латышами “русской” (хотя бы потому, что пишет на русском языке), надо бы сидеть тихо, пригнувшись, тише воды ниже травы, молясь, чтобы латышское “раззудись плечо” не повернулось и в их сторону…

Но не тут-то было! “Медуза”, прямо как граф Лев Толстой (тоже относящийся к проклятой русской культуре), выступила со своим “Не могу молчать”. В котором осмелилась прямо возражать латышскому правительству, и, более того, назвала решение об отзыве у “Дождя” лицензии “неверным”! Круто. Вот отрывок из их Заявления:

“Мы считаем, что решение латвийского Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию «Дождя» было несправедливым, неверным — и несоразмерным тем формальным нарушениям, которые перечислены ведомством.

Аргументы о том, что эти нарушения создают «угрозу национальной безопасности», не выглядят убедительными. Антивоенная позиция телеканала очевидна, его критическое отношение к путинскому режиму — тоже; значение «Дождя» в противостоянии российской пропаганде колоссально. Громкими словами о «нацбезопасности» прикрывается решение, которое наносит тяжелый удар по свободе слова. А в конечном итоге и по европейской безопасности тоже. Без независимых медиа не может быть демократии. А недемократическая Россия так и останется угрозой для соседей и всего мира.

Решение Национального совета по электронным СМИ, даже если оно было совершенно законным, — это еще и огромный подарок российским властям. Запрещая «Дождь», латвийские чиновники помогают Кремлю в начатом им деле, а именно в полном разрушении инфраструктуры независимых российских СМИ. Мы не верим, что политическая ситуация в России может измениться, если ее жители останутся один на один с пропагандой. Не говоря уже о том, что эта пропаганда рискует оказаться единственным источником информации для русскоязычных граждан Евросоюза.

При этом важно помнить, что «Дождь» — одно из нескольких по-настоящему независимых СМИ, у которых сохранилась большая аудитория именно внутри России. «Дождь» нужен своим зрителям, нужен антивоенному движению. Достаточно посмотреть любой новостной выпуск «Дождя», чтобы убедиться в том, как телеканал относится к этой отвратительной войне — и к тем, кто незаконно узурпировал власть в России…” и т.д.

Смело и бесшабашно, молодцы. С другой стороны – если люди борются в открытую с нашим режимом, было бы странно, если б они при этом дрожали перед властями крохотной Латвии. Путин всяко страшнее. Но занятно, что Медуза тут перечислила примерно все те основания, о которых и я написал в своем предыдущем посте, указывая на, мягко говоря, логические нестыковки в действиях властей страны своего нынешнего пребывания.

Можно принимать ставки – выгонят ли теперь вслед за Дождем еще и Медузу из Латвии?