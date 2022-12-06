Мнение: Копирайт

Медведев заявил, что сам пишет свои посты в Телеграм и другие соцсети и мессенджеры. Любому другому за такие тексты совершенно точно сказали бы (далее цитата Медведева): «Ты что, сбрендил?» А Медведеву не говорят, никакого сомнения в авторстве – он по жизни такой. Так что правообладатель тут только один.

Напомню кладезь, вышедший из сумрака сознания зиц-президента:

• Кучка безумных нацистов-наркоманов;

• Стая лающих собак из западной псарни;

• Разномастная свора хрюкающих подсвинков;

• Недалекие обыватели со стекающей по подбородку от вырождения слюной;

• Случайные попутчики;

• Прилипалы;

• Прихлебатели;

• Трусливые предатели;

• Алчные перебежчики;

• Изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями;

• Надменные жрецы;

• Кровожадные адепты;

• Глумливые прислужники;

• Бессловесные манкурты

• Киевские христопродавцы

Главное при использовании – не забывать копирайт ©

—