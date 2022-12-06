 

Мнение: Копирайт

06.12.2022, 22:07, Разное
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Медведев заявил, что сам пишет свои посты в Телеграм и другие соцсети и мессенджеры. Любому другому за такие тексты совершенно точно сказали бы (далее цитата Медведева): «Ты что, сбрендил?» А Медведеву не говорят, никакого сомнения в авторстве – он по жизни такой. Так что правообладатель тут только один.

Напомню кладезь, вышедший из сумрака сознания зиц-президента:

• Кучка безумных нацистов-наркоманов;
• Стая лающих собак из западной псарни;
• Разномастная свора хрюкающих подсвинков;
• Недалекие обыватели со стекающей по подбородку от вырождения слюной;
• Случайные попутчики;
• Прилипалы;
• Прихлебатели;
• Трусливые предатели;
• Алчные перебежчики;
• Изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями;
• Надменные жрецы;
• Кровожадные адепты;
• Глумливые прислужники;
• Бессловесные манкурты
• Киевские христопродавцы

Главное при использовании – не забывать копирайт ©

Источник: Эль Мюрид


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