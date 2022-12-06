Виноградная лоза: миниатюрная поделка-украшение своими руками из пробок (инструкция и фото)

Эксклюзивные украшения не составит руда сделать своими руками из простых подручных средств. Всего пару часов свободного времени — и у вас в результате появляется эффектный элемент декора в виде лозы винограда, который можно использовать как в качестве игрушки на елку, так и для оформления стола (при сервировке).

Материалы

Вам понадобится восемь винных пробок, кисточка, фиолетовая акриловая краска, клеевой пистолет, от одного до трех сухих листьев. Если хотите мастерить игрушку вместе со своими детьми, тогда лучше вместо клеевого пистолета используйте клей для рукоделия. Дело в том, что клеевым пистолетом легко можно обжечься. Для малышей это не самый безопасный вариант.

Если украшение предназначается в качестве елочного, тогда подготовьте дополнительно небольшой кусочек веревки или шпагата.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступать к изготовлению поделки, необходимо обработать пробки. Погрузите пробки в миску с теплой водой с добавлением одной чайной ложки отбеливателя на полчаса. Затем достаньте и хорошенько просушите.

Вместо отбеливателя вы также можете использовать уксус, добавив небольшое количество в воду. Или просто помойте пробку средством для мытья посуды, чтобы удалить пятна. Важно, чтобы после любой обработки пробки хорошо высохли, чтобы в них не осталось ни капли влаги.

Техника работы

Чтобы получилась форма виноградной грозди, нужно правильно сложить пробки. Придерживайтесь следующей схемы:

1 ряд — 2 пробки; 2 ряд — 3 пробки; 3 ряд — 2 пробки; 4 ряд — 1 пробка.

Теперь вам нужно склеить их в таком же порядке между собой. Используйте клеевой пистолет либо клей для рукоделия. Затем с помощью кисточки покрасьте фиолетовой акриловой краской верхнюю часть винных пробок: все восемь штук. Дайте краске полностью высохнуть. На это уйдет от получаса до часа времени.

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С помощью клеевого пистолета к верхней части игрушечной лозы прикрепите листик. Можно ограничиться одним, но при желании вы можете приклеить и два, и три.

В таком виде украшение может использоваться для декора стола, при сервировке. Если же нужна елочная игрушка, тогда дополнительно приклейте жгу в виде петли к виноградной лозе сзади, за листиком. За эту петлю вы сможете повесить украшение на новогоднее дерево.

Вы можете при желании сделать украшение более ярким, покрыв его блестками. Нанесите небольшое количество клея ПВА поверх фиолетовой краски, присыпьте блестками, дайте полностью высохнуть. Вы также можете полностью окрасить всю поверхность пробок в фиолетовый цвет.