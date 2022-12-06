 

Стильная повязка-обруч: плетем косичку из старых джинсов своими руками (инструкция и фото)

06.12.2022, 21:49, Разное
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Хотите подарить старым вещам новую жизнь? Тогда вам точно понравится идея создания ободка для волос из старых джинсов. Даже если вы не профи в плане рукоделия, вам не составит особого труда сделать такой стильный аксессуар своими руками.

Материалы

Вам понадобятся старые джинсы, ножницы, линейка или мягкий сантиметр, нитка с иголкой, эластичная резинка.

Если планируете украшать ободок, тогда можете подготовить бусины, стразы или любые другие элементы декора.

Перед тем, как приступить к работе, лучше измерить окружность головы. Тогда будет понятно, ленты какой длины отрезать. Стандартные ободки имеют длину 45-63 сантиметра в зависимости от того, для кого предназначаются: для детей или взрослых.

Техника работы

Возьмем за основу обруч для взрослого человека. В таком случае понадобится нарезать из джинсов пять полосок размером 50 на 2,5 сантиметров.

Положите полоски одна на другую, сшейте их сверху между собой с помощью нитки с иголкой. Из лент сплетите косичку. В данном случае важно владеть техникой плетения.

Если вы новичок в этом деле, то можете найти в интернете инструкцию о том, как плести косички из пяти частей. Можете даже посмотреть обучающее видео, где все будет наглядно показано.

После того, как сплетете косичку, сшейте концы полосок внизу. Таким образом у вас получится коса из денима, которая не распадается.

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Теперь отрежьте кусочек эластичной резинки. Ее длину нужно рассчитать так: от длины окружности своей головы отнять размер готовой джинсовой косички. Сколько получилось — такова и длина резинки.

С помощью ниток пришейте резинку к двум концам косички.

Финальные штрихи

В принципе, можно оставить изделие в таком виде, поскольку резинку все равно не будет видно: она будет находиться под волосами. Однако все же аксессуар будет выглядеть более аккуратно, если эту резинку замаскировать. Сделать это можно следующим образом.

Отрежьте полоску ткани из денима шириной в 2,5 сантиметра и на пару сантиметров длиннее длины резинки. Оберните этим лоскутом эластичную резинку, сложив полоску пополам и пристрочив по всей длине. Пришейте концы этой джинсовой полоски к концам косички. Таким образом, резинка останется внутри. Вот и все. Стильный аксессуар готов.

Преимущество такого своими руками ободка заключается в том, что его можно стирать даже в стиральный машине (если отсутствуют декоративные элементы).

При желании вы можете дополнительно оформить и украсить его жемчугом, бусинами, пайетками, блестками и любым другим видом декора.


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