 

Скандалы: Проблемы со снегоуборкой в Петербурге продлятся как минимум до конца года

06.12.2022, 21:30, Разное
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Петербуржцам не стоит ожидать приемлемой уборки снега с городских улиц вплоть до января 2023 года

По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, полноценного перехода к новой системе уборки, осуществляемой районными жилищными агентствами пока не произошло. Также чиновник отметил необходимость тщательно следить за работой коммунальных и дорожных служб на местах, организуя регулярные внеплановые проверки. Такая практика уже существует, однако чиновники отмечают удовлетворительные результаты уборки, тогда как петербуржцы с этим категорически не согласны.

Повелий рассказал о поэтапном переходе Петербурга к новой системе, которая растянется в среднем на два года. При этом до конца текущего года первый ее этап по замещению подрядчиков по уборке госорганизациями запущен не будет. Фактически это означает, что как минимум до конца 2022 года, в худшем случае до конца зимы, улучшения качества уборки снега на петербургских улицах ждать не стоит.

«До 1 января 2023 года продолжают действовать контракты на уборку внутриквартальных территорий, заключенные с подрядными организациями — управляющими компаниями. В новом году начнется постепенная замена подрядчиков на государственные организации — районные жилищные агентства», — заявил он.

Также в городе наблюдается серьезный дефицит дворников, тогда как уже набранный новый персонал должен приступить к работе лишь с 2023 года.

Виктор Милявский


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