 

В ГК “КОРТРОС” рассказали о новой стратегии развития строительной отрасли России

06.12.2022, 21:15, Разное
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За последние 20 лет решена проблема обманутых дольщиков, ипотека вместе с проектным финансированием и эскроу-счетами сделали отечественный рынок цивилизованным и обеспечили исторический максимум строительства жилья, отметил Киселев.

В ноябре 2022 года утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Документ сделал акцент на новом ритме строительства, подчеркнул гендиректор ГК “КОРТРОС”.

К 2027 году предстоит возвести 105 квадратных метров жилой недвижимости. Это значит, что на новые объемы строительства необходимо выходить в 2024-2025 годах, уточнил Киселев.

По его словам, сегодня в стране строится 92 миллиона “квадратов”. В будущем необходимо возводить 102 миллиона.

“Это уже глобальная перестройка отрасли, прорывная перестройка. И этот новый ритм, и новое качество должны быть обеспечены за счет роста производительности труда на 30%, за счет кадрового потенциала, за счет технологического прорыва, который нам всем предстоит обеспечить в горизонте всего 3-х лет”, – рассказал гендиректор группы компаний.

Для достижения национальных целей в области строительства и ЖКХ новая стратегия предполагает провести системную трансформацию отрасли, внедрить цифровые инструменты на базе отечественных технологий. Также предусмотрен перевод в электронный вид основных процедур, сокращение числа избыточных требований и продолжительности инвестиционно-строительного цикла.

ГК “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.


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