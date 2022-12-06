 

Вместо Проскуряковой: раздувшийся Николаев нашел грудастую брюнетку после новости о разводе

06.12.2022, 21:15, Разное
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Игорь Николаев отъявленный семьянин и талантливый композитор. Несмотря на то, что в последнее время фанаты подозревают его в семейных передрягах, он и его супруга Юлия Проскурякова всячески это опровергают.

Пара продолжает появляться вместе на публике и демонстрирует идиллию. Фанаты постоянно сравнивают жену Николаева и его бывшую музу Наташу Королеву и признают, что теперь уже Николаев не имеет прежнего вдохновения. Однако на днях все изменилось.

В Сети появилось фото, на котором глаза Игоря Николаева горели огнем от удовольствия. На снимке он предстал рядом с молодой коллегой на афише программы “Пятнадцать мелодий для фортепиано” в исполнении Екатерины Мечетиной. Артисты анонсировали конкурс пианистов-любителей на радио “Орфей”.

Поклонники отметили, что 62-летний Игорь Николаев смотрится очень ярко рядом с молодой грудастой брюнеткой, а его глаза горят как никогда. В последнее время Николаев выглядел не лучшим образом и заметно раздулся, как и его супруга, считают фанаты. Однако судя по фото, композитор и певец вновь вернулся в прежнюю форму, обретя вдохновение и стимул к творчеству.


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