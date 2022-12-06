Мнение: Решение на уничтожение

А вообще – крайне любопытно всё складывается. Будем, как истинные конспирологи, исходить из того, что суверенитет Латвии крайне ограниченный, и поэтому решение об изгнании «Дождя» со своей территории она не могла принять просто «сама», потому что «левая пятка захотела». Значит, это решение было одобрено «сверху», т.е. из структур ЕС и НАТО.

А что может стоять за открытым противодействием работе оппозиционного телеканала, вещающего из близрасположенной Латвии на территорию противника на языке этого противника? И не сказать ведь, что канал такой уж маловлиятельный, все-таки 3 с лишним миллиона подписчиков в Ютубе – величина немаленькая. Причем, заметим, обострение случилось тогда, когда канал ненароком обозначил свой интерес к крайне чувствительной (и особенно важной в условиях фактически войны) сфере – непосредственно к армии этого противника НАТО. Казалось бы – вот! Прямой выход на собственно «живую силу» – мобилизованные солдаты, их многочисленные родные и друзья, бесценная вещь в условиях информационной войны. Такой успех – только развивать и развивать… На военном жаргоне это называется просто и грубо – РАЗЛОЖЕНИЕ ТЫЛА.

Ан нет, СТОП. Поднимается совершенно несуразный скандал с участием «общественности» – так, как будто оппозиционный (!) канал зашел на некую «запретную территорию». Как будто у него было прямое указание – «Делай в России что хочешь, но армию – не замай!» А он – заступил, и в итоге дело заканчивается не выговором с занесением, не штрафом даже – а полным разгромом.

Феерия. Будь я помоложе и понаивнее, я бы вообще тут вскричал – какого хрена тут происходит?? Канал, вещающий на РФ из-за границ РФ, получает прямой выход на ее армию, на мобилизованные массы как на фронте, так и в тылу, завоевывает у них авторитет, возможно, даже умудряется организовать в нее какие-то поставки, допустим, теплых вещей с маркировкой «От Дождя с любовью»… и его немедленно тупо закрывают?!

Для простоты – допустим обратную ситуацию. Кто-то, скажем, Шарий (персона-нон-грата в Украине) открывает офис… ну, скажем, в Белоруссии. И оттуда ведет серию передач о том, как тяжело и плохо живется мобилизованным в ВСУ, какое к ним скотское отношение у командования, как они буквально замерзают в окопах, как у несчастных украинских «мобиков» даже нет теплых туалетов, организует телемосты с родственниками мобилизованных из Львова, Харькова и Черновцов, те рассказывают еще больше жути «из первых рук» о том, как страдают мобилизованные солдаты ВСУ – а в конце распоясавшийся Шарий прямо на месте организует еще и сбор средств для закупки замерзающим бойцам ВСУ теплых вещей.

Что было бы? По-моему, очевидно: пропагандистский эффект тут был бы такой, что он бы многократно перекрыл некое «улучшение боеспособности» самих ВСУ, даже если бы какое-то количество шарфов и теплых шапок Шарий бы в части действительно отправил. Это и называется «разложение тыла» (и поэтому, кстати, вообще НИКАКИХ материалов о том, как реально живут и воюют мобилизованные в ВСУ, вы ни в каком телеграме не найдете – их просто нет; если спросить почему, вам все разведут руками и понимающе покивают – что вы, откуда, это строгая военная цензура, понимать надо).

Понимаем. А вот теперь продолжим наш мысленный эксперимент и представим, что в Белоруссии бы вдруг поднялось жуткое «народное негодование», и сам батька Лукашенка столь удачно расположившегося на его территории условного шария… выгнал. За то, что он СКАЗАЛ, что снабжает теплыми шапками мобилизованных ВСУ. Выгнал и закрыл бы его канал. Где была бы наибольшая радость от такого решения? Думаю, очевидно: прежде всего – на Украине, а также – на Западе. Разве нет?

Так же, как наибольшая радость от изгнания Дождя сегодня – в России, и более всего – в Минобороны. Одной заботой меньше.

Что же в реальности произошло? Есть две версии, одна оптимистичная, другая – мрачная. Начнем с первой.

Оптимистичная версия – что всё изгнание Дождя это «рука Кремля». Воспользовались то ли шантажом, то ли привычным подкупом, дернули кое-какие оставшиеся рычаги, перевозбудили некоторых релоцировавшихся блогеров, чем-то перепугали латвийского министра обороны – и вуаля, старый вражина «Дождь» опущен лицом в грязь чужими руками.

А вот вторая версия мрачнее. Возможно, резкое сворачивание «Дождя» – это сигнал о том, что с некоторых пор никакое «разложение тыла» Европой и руководством НАТО уже не рассматривается. Нэ трэба. Соответственно, и никакого заигрывания с русскими «мобиками» и их семьями уже не нужно – ни в текущий момент, ни на перспективу. Я раньше не мог взять в толк – как такое может быть? Ведь у России –более ста миллионов человек, как можно похерить задачу бороться за симпатии ее тыла и ее ПОДНЕВОЛЬНОЙ армии?

Тут толкование может быть только одно: бороться за симпатии не надо, если предполагается всех попросту уничтожить. Симпатии мертвых в самом деле товар неходовой. Дождь в таком случае занимался попросту ненужной суетой, когда решение уже принято бесповоротно, и мобилизованные вместе с их семьями уже сброшены со счетов… как и вся РФ со всеми ее хотелками, фанфаронством, людоедством и тотальной глупостью.

Хотелось бы найти и третий вариант объяснения – но я пока его не вижу.