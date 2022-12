От сияющей Шакиры до уютного мишки Тедди: дайджест fashion-новостей недели

MOONKA

Коллекция Cartoon — своего рода сатира на раздутое самомнение, поэтому и украшения в ней отличаются особым объемом. Среди новинок — модели колец Cartoon Ring с жемчугом, пиритом и лазуритом, а также пусеты — с чароитом, малахитом, розовым кварцем, лазуритом и пиритом. Лицом яркой кампании стала актриса Елизавета Шакира.

Belle YOU

Бренд представил новогоднюю капсулу, вдохновленную стилем 1980-х годов. В нее вошли легинсы на высокой посадке и четыре вида боди: с ассиметричным вырезом, боди-водолазка, с длинным рукавом и боди без рукавов с открытой спиной. Цветовая палитра коллекции представлена как в праздничных, так и в более сдержанных оттенках: классический черный, торжественный сливовый, нежный ирис, медный и серебристо-бежевый. Основой коллекции стали блестящие и эластичные материалы.

TJ COLLECTION

Модели коллекции “Тринити” объединяет актуальная в этом сезоне блочная платформа, колодка, созданная с учетом анатомичес ких особенностей стопы, массивный каблук (последний даже обзавелся голограммой). В арсенале — ботильоны и сапоги в белом и черном цветах, со шнуровкой и с мундирными пуговицами, из гладкой кожи и замши.

DAVOSA

Наслаждайся мгновением — девиз швейцарского бренда Davosa, эксклюзивно представленного в России в сети AllTime. Этот авантюрный дух нашел отражение и в женских дайверских механических часах Ternos Medium в круглом корпусе из высококачественной нержавеющей стали. Носить их можно как поверх гидрокостюма, так и в повседневных и деловых образах.

MAX MARA

Новая кампания Max Mara Teddy Holidays предлагает отметить праздники вместе с мишкой Тедди. Из главных задач на день — насладиться морозным солнечным днем, выпить какао с маршмеллоу, погулять с собакой, много обниматься. И конечно, не забыть о подарках близким — будь то сумки и шарфы или платья и культовые пальто.

WINDSLOW

Новый российский бренд домашнего текстиля транслирует принципы slow fashion: less is more — получать больше, покупая меньше. Комплекты изготовлены из гипоаллергенной перкали и сохраняют цвет не меньше 8 лет. Кроме того, на этой ткани из 100% хлопка не образуются катышки. Главная особенность кроя — “оксфордские” наволочки с декоративными “ушками” и комбинированный пододеяльник с разными принтами с двух сторон.

ONLY ME

Первая детская коллекция ONLY ME повторяет взрослые модели: тут и веселые шубы-рубашки в пастельных оттенках, и интерпретация классического пальто с английским воротником, и знаковая для марки экошуба в ярко-розовом цвете. В детской коллекции, как и во всех линейках бренда, используется экомех с сертификатом Fur Free Retailer.

TOTALLOOK

Компания-дистрибьютор детской люксовой одежды в России и странах СНГ устроила бал для детей и их родителей, в рамках которого прошла Sample Sale коллекций будущих сезонов для розничных клиентов. На мероприятии консультанты-фрейлины помогали взрослым подобрать образы для их детей из коллекций Givenchy, Balmain, Kenzo, Karl Lagerfeld и других брендов, в то время как аниматоры развлекали маленьких модников мастер-классами по бальным танцам, игрой в крокет и не только.

.RU

Торговый центр Метрополис запустил проект .RU (“Точка ру”) в поддержку российских модных брендов. Вплоть до 18 декабря здесь проходит маркет локальных марок, отобранных BURO., где они представят свои коллекции, а также примут участие в концептуальном fashion-перформансе и серии дискуссий. Посетители же могут примерить и купить одежду, обувь и аксессуары и поучаствовать в серии круглых столов, дискуссий, паблик-токов на тему моды, а также мастер-классов по апсайклингу и кастомайзингу.