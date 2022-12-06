Ксения Дежнева: “Классическая опера – это не “музейный экспонат”

Опера – для искушенных эстетов. С таким тезисом обладательница волнующего сопрано категорически не согласна. Так же как и с тем, что оперная сцена и эстрада – на разных полюсах искусства. Вчера она пела на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, где исполняла партию Сюзанны в опере Моцарта, а сегодня покоряет зрителей популярного телевизионного шоу «Главная сцена». Поклонники сравнивают ее с американской оперной дивой Кэтлин Бэттл и одновременно с британской актрисой и певицей Сарой Брайтман. Своей миссией Ксения избрала популяризацию оперы как жанра.

Ксения, сольный концерт для любого исполнителя — поп, рок, классика —это своего рода «отчет» перед зрителем. Чем вы сейчас наполнены, какие произведения вас волнуют? Что для вас декабрьское выступление в Кремле?

Да, верно, этот концерт для меня – своего рода отчет о довольно длительной творческой деятельности. На концерте в Кремлевском Дворце я хочу продемонстрировать тот багаж произведений, который накопился у меня за время работы в жанре популярной классики. В искусстве вокала я ориентируюсь на широкую аудиторию зрителей и слушателей. На концерт придут люди, свободно погруженные в академическое искусство, но и те, кто еще не адаптирован, не укоренен в нем. Я ощущаю свою миссию именно в популяризации классического вокала, расширении рамок академической музыки для разных типов аудитории! Это то, к чему я стремлюсь, за что я получила благодарность от Министерства Культуры в 2015 г. В концерт включены произведения, которые исполнялись в проекте «Главная сцена» на канале «Россия 1», которые после этого вошли в репертуар. Но я исполню и новые авторские, специально для меня написанные произведения в стиле кроссовер (классический кроссовер – музыкальный стиль, в котором сочетаются элементы академической и поп-музыки – Прим. ред). Эти произведения прозвучат во втором отделении концерта, первое же отделение будет более классическим.

Будет и совсем новая песня. Песня написана в стиле поп-оперы и называется «Лунная соната». Я исполню ее с одним эстрадным певцом. Очень волнуюсь в предвкушении премьеры. Волнительно для меня и то, что в зале Кремлевского Дворца я собираюсь представить свой вокальный проект – группу «Классика жанра». В проекте участвуют выпускники и студенты Московской Консерватории и других столичных музыкальных вузов, в нем трое теноров и две сопрано. «Классика жанра» существует уже около 5 лет, успешно зарекомендовал себя на различных площадках, и аналога такого молодежного коллектива у нас нет.

Список специальных гостей-участников концерта, конечно, говорит сам за себя. Это Александр Серов, Сергей Волчков. Дуэт также я исполню и с известным саксофонистом Леонидом Друтиным. В концерте участвует замечательный пианист, лауреат конкурса им. Чайковского Владимир Онищенко, – он исполнит и сольную партию в оркестре (оркестр Национальной Гвардии России), и будет аккомпанировать мне во втором отделении концерта.

Оперные спектакли, концерты академической музыки в последнее время, как мне кажется, вызывают огромный интерес у довольно широкой аудитории. Уже нет отношения к опере, как к «нафталину»? Можно сказать, что опера становится даже модной?

Согласна, интерес к классическим концертам и оперным постановкам сильно вырос. Хотя поход в оперу или академический концерт продолжает носить оттенок некоей элитарности, все же есть эта тенденция: все бОльшая аудитория стремится открыть для себя мир классического вокала. И мое стремление – им в этом помочь!

Что касается оперных спектаклей, то современное прочтение классической оперы – это уже норма, это то, что востребовано. Пишут и новые оперы, но не так много мы видим их на главных сценах страны. А вот известные сюжеты и героев классических опер хочется лучше понимать зрителю 21 века, они должны быть созвучны его «слуху и глазу». Хочется видеть их в других интерьерах и костюмах, их истории, но рассказанные языком современной сценографии. Ведь классические произведения тоже были современными на момент их создания! Классическая опера — это не «музейный экспонат». А вот сущность героев, их типажи, мораль, конфликты и страсти – конечно, неизменны на протяжении веков.

Как красивой женщине, живущей еще и на сцене, желание нравиться – можно сказать, профессиональная необходимость. Вам нравится владеть вниманием зала, чувствовать на себе влюбленные взгляды?

(Смеется) Конечно, мне не чуждо желание нравиться, получать комплименты. Актрисе важно быть востребованной, важен интерес к ней и внимание публики. Поклонники – это тоже всегда приятно. Но главный герой моей жизни сейчас – мой двухлетний сын, которого я просто обожаю больше всех на свете. Вот в него я сейчас влюблена!

В большой опере – большие срасти. Приходилось сталкиваться с завистью?

Мы, артисты, такие же живые люди. Не святые, не отшельники. Нам присуща та же гамма чувств, что и всем: любовь, ревность, гнев, зависть… Возможно, да, в нашем цеху зависть чаще себя проявляет: кто-то талантливее, кто-то выносливее, кто-то больше востребован, кто-то пользуется бОльшим вниманием и любовью зрителей. Но пусть чувство зависти работает только во благо! Пусть это чувство будет только стимулом стремиться к лучшим результатам, стимулом поднять себя профессионально на более высокий уровень мастерства.

Как вы следите за своей внешней формой? Существует же расхожее мнение, что оперные певцы склонны к полноте.

То, что оперный певец должен быть полным, — устаревший миф. Несмотря на это, мне часто задают вопрос: как вы поете оперу, ведь вы такая худая? (Смеется) Другое дело, что недобор веса – это физиологически плохо для оперного исполнителя. Оперное пение требует хорошей физической формы! Если ты не досыпаешь, не доедаешь, это сразу сказывается на качестве голоса, не держит диафрагма, не хватает дыхания. Я стремлюсь быть в нормальной СВОЕЙ форме, то есть быть в том весе, который тебе от природы дан. При моей конституции это не сложно: я и не толстая, и не худышка. Для меня следить за собой – это привычное нормальное требование к себе! Тогда и петься будет хорошо.

Известно, что в мире театра, шоу-бизнеса, спорта мало кто из коллег дружит по-настоящему. Что скажете об этом?

Могу говорить только за себя: я человек совсем не конфликтный, я дружелюбна, дружу со своими коллегами, предпочитаю быть со всеми в хороших отношениях. Я очень не люблю агрессию, терпеть не могу хамское поведение, а также высокомерное отношение к людям.

Ваши пожелания читателям HELLO! в преддверии Нового года?

Вот этого, как раз, и желаю: эмпатии, дружелюбия, отсутствия агрессивного отношения к людям. Желаю Любви! И пусть любовь и интерес к классической музыке поможет людям преуспеть в этом! Надеюсь, мой декабрьский концерт тоже поспособствует приумножению любви в сердцах зрителей!

Текст: Павел Токарев