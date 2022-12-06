Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не принадлежит к нацистской

Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Как пишет «СТРАНА», таким образом было отменено решение суда первой инстанции, который в 2020 году признал незаконными действия Института нацпамяти Украины, отказавшегося признавать символику дивизии подпадающей под действие закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики.



AP

Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не принадлежит к нацистской. Как пишет «СТРАНА», об этом в социальных сетях сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, представляющий интересы Украинского института национальной памяти.

В то же время инициатор иска депутат Рады Максим Бужанский заявил, что суд не признавал, что символика дивизии не принадлежит к нацистской, а «подтвердил право Института национальной памяти давать бредовые оценки чему угодно и ни слова не заявил о самой символике дивизии СС «Галичина».

Как напоминает издание, в 2020 году суд первой инстанции признал незаконными действия Института нацпамяти, который отказался признавать символику дивизии СС «Галичина» подпадающей под действие закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики. Теперь Верховный суд это решение отменил.

Незадолго до суда на официальном сайте Львовской областной государственной администрации разместили поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии Галичина. При этом тот факт, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, предпочли не упоминать.