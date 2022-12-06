Разочарования в отношениях с мужчинами: факторы, вызывающие гетеропессимизм

Разочарование в представителях противоположного пола называется гетеропессимизмом. Разберемся в признаках такого поведения, какие факторы опасности существуют, и как изменить свое отношение к мужчинам после тяжелого разочарования.

Причины разочарования

Проблемы в отношениях существуют у представителей обоих полов, и разочарование не является исключительным случаем. Парни мечтают о том, чтобы после женитьбы рядом с ними была идеальная женщина, отличная хозяйка, умница и красавица. Девушки ждут принцев, поэтому разочаровываются от того, что партнер оказывается обычным мужчиной со своими достоинствами и недостатками. Особенно всех разочаровывают недостатки партнера, поскольку после романтических отношений смириться с реальной жизнью бывает крайне сложно. Поэтому люди начинают жаловаться на представителей противоположного пола, измеряя всех под одну гребенку и искренне желая о своей женитьбе или замужестве.

Разберемся с факторами, которые провоцируют гетеропессимизм у женщин.

Жалобы на мужчин

Некоторые женщины искренне полагают, что не повезло в отношениях не только им. Они смотрят на подруг и родственниц и не видят ни одного положительного примера отношений. А если и видят, не верят в их искренность и считают, что романтика не может быть продолжительной, и рано или поздно наступит разочарование. Именно поэтому они сетуют на то, что либо хороших парней давно разобрали, либо достойные мужчины были в прошлых веках, либо их не существует вообще.

Замаскированный эгоизм

Есть также категория надменных женщин, которые считают себя хозяйками жизни и тщательно оберегают свою свободу. Они искренне полагают, что прав у дам должно быть намного больше, чем у мужчин. То есть, парни им обязаны во всем уступать, а если они этого не делают, ущемляются права самой женщины. Это своего рода эгоизм, который ловко маскируется под свободолюбие. Никто не спорит с тем, что мужчины должны уступать женщинам, однако это должно происходить не всегда и не везде, равноправие является нормой, которая должна устраивать всех.

Самообман

Некоторые женщины боятся себе признаться в том, что не хотят оставаться одинокими. По какой-то причине они не смогли наладить свою личную жизнь и теперь предпочитают заявлять, что ничего подобного и не планировали. Они не собираются ни с кем знакомиться, ходить на свидания, выходить замуж, и это является их философией, хотя все совсем не так. Женщина пытается убедить в этом себя и окружающих и банально занимается самообманом.

Факторы опасности

Самообман и ошибочные убеждения в том, что все мужчины являются недостойными, мешают женщине наладить личную жизнь. Ее мировоззрение со временем меняется, и она становится пассивной. Разочарование не позволяет ей активно заниматься поисками партнера, знакомиться, ходить на свидания. Даже если удается повстречать мужчину, такая дама найдет кучу недостатков и переубедит сама себя в том, что не надо продолжать отношения.

Не исключено, что такая форма поведения спровоцирует репутацию ненавистника людей. Женщина привыкнет видеть во всех мужчинах недостатки, и эта привычка станет распространяться и на представительниц своего пола.

Способы изменить негативное отношение к мужчинам

Некоторые женщины действительно выбирают одиночество, но это их личных выбор жизненного пути, обусловленный разными факторами, но не имеющий ничего общего с гетеропессимизмом. Они по-прежнему хорошо относятся к мужчинам, однако считают, что на данном этапе по ряду причин их одинокая жизнь является более комфортной. Такая позиция не является зазорной и она не навредит самой женщине. Однако, если разочарование приводит к ненависти, такой подход является опасным. Поэтому не стоит считать всех парней недостойными, не надо сознательно отказываться от возможности стать счастливой. Нельзя себя обманывать, нужно оставаться самодостаточной личностью, которая видит в людях больше хорошего, чем плохого.