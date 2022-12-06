Стильный брелок или ароматное саше: мастерим из старых джинсов (инструкция и фото)

Не торопитесь утилизировать старые джинсы: они вам очень пригодятся для рукоделия. Например, из денима можно сделать очень стильный брелок или ароматное саше — как вам больше нравится. Вот простая инструкция по изготовлению эксклюзивного изделия.

Материалы

Для работы вам понадобятся старые джинсы, ножницы, мыло (либо карандаш или маркер), нитки с иголкой, стразы, бусинки, цепочка и любой другой декор на ваше усмотрение.

Чтобы получилось сердечко ровной формы, либо изготовьте трафарет, либо возьмите изделие в форме сердца. Например, это может быть маленькая коробочка либо открытка.

Если у вас есть швейная машинка, то это значительно ускорит и упростит вашу работу.

Выбор наполнителя

Наполнитель нужен в любом случае, но какой именно, зависит от предназначения изделия. Например, если вы планируете изготовить ароматное саше, тогда приготовьте сухие ароматизаторы. Это могут быть травы, веточки, лепестки или даже специи или сушеные дольки лайма или апельсина — как вам нравится больше.

Если вы хотите изготовить просто брелок без аромата, тогда можете использовать в качестве наполнителя поливолокно, бамбуковое волокно (такое обычно есть внутри подушек), просто вату. Вы также можете добавить для аромата несколько капель любого эфирного масла.

Хорошая идея — использовать шарики из пенопласта. Тогда у вас получится брелок-антистресс, поскольку такой наполнитель очень приятный на ощупь.

Техника работы

Приложите к кусочку денима трафарет в виде сердца, обведите по контуру мылом или маркером.

Вырежьте две такие детали. Приложите их друг к другу лицевыми сторонами. Пристрочите по периметру, оставив небольшой отрезок непрошитым. Он должен быть достаточно широким, чтобы через него можно было вовнутрь поместить наполнитель.

Выверните тканевое сердце. Таким образом, вы увидите лицевую сторону материала. Поместите внутрь необходимое количество наполнителя. Зашейте тот отрезок, который оставался непрошитым. Теперь у вас есть джинсовое сердечко с наполнителем.

Осталось позаботиться о декоре. Здесь можете проявить фантазию и креатив. Используйте цепочки, бусины, блестки — все, что душа пожелает.

Если вы делали саше, тогда ваша работа на этом подошла к концу: у вас на руках уже готовое изделие. Если же вы хотите сделать брелок, тогда нужно еще кое-что доделать.

Возьмите кусочек веревки, сформируйте петлю, пришейте к верхней части сердца. Затем протяните металлическое кольцо от брелока в эту петлю. Можете вешать изделие на сумку. Или прикрепляйте к металлическому кольцу ключи.