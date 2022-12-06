 

“Жалкие продажные твари!”: сбежавшая жена иноагента Пугачева снова прыснула желчью в россиян

06.12.2022, 19:57, Разное
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Когда Алла Пугачева, выставив особняк в деревне Грязь на продажу, сбежала из России, мнение многих россиян о певице изменилось. Люди, которые старались с уважением относиться к некогда востребованной артистке, сочли ее переезд предательством. Мол, знаменитость, считающаяся лидером мнений, просто оставила страну и живущий в ней народ в тяжелые времена. А когда супруга Максима Галкина* назвала своих критиков “холопами” и “рабами”, на ее обрушилась волна возмущений на русском языке.

Сейчас Пугачева находится в Израиле и восхваляет Землю Обетованную, как только может. Сделав недавнюю публикацию в экстремистской социальной сети, Алла Борисовна рассказала о “заказной травле”, которой она подвергается. И во всем виноваты, цитата, “жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы”. Справляться с давлением артистке якобы помогает вид из окна, фотографией которого она также поделилась.

Кажется, россияне, которые до последнего не поворачивались спиной к Пугачевой, все-таки отвернулись от нее. В комментариях некоторые интернет-пользователи попытались спустить на землю прыснувшую желчью артистку. “Зачем же оскорблять и унижать постоянно людей, которые любили, уважали вас и ваше творчество!? Конечно, будет травля в ответ на ваши же оскорбления! Искусство должно быть вне политики, кто бы и что не говорил!”, “Ну заносило ее всегда, ну звезда, учитывать надо…. Но это уже слишком”, “Господи! Да кому вы нужны!”, “Не надо было плевать в колодец, который долгие годы поил всю вашу семью”, “Опять оскорбления полетели от счастливой женщины, никак не уймется“.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


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