“Я люблю тебя”: брошенка Муцениеце вскрыла интимную связь с пропавшим Нагиевым

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись более двух лет назад. Оставшаяся с двумя детьми на руках актриса долго и тяжело переживала расставание с некогда любимым мужем, пока он строил новые отношения со звездой сериала “Папины дочки” Мирославой Карпович. Впрочем, и ее Прилучный бросил. Недавно он женился на еще одной звезде Зепюр Брутян.

Впрочем, выяснилось, что и Агата Муцениеце не так проста, как кажется. Актриса призналась, что ее сердце давно отдано Дмитрию Нагиеву, который в последнее время куда-то пропал.

Муцениеце приписывали романы с многими влиятельными мужчинами, но такого поворота не ожидал никто. Как выяснилось, Агата действительно неравнодушна к бывшему ведущему шоу “Голос. Дети” на Первом канале. Именно из-за его ухода актриса сама не своя и не находит себе места.

“В глубине души я навсегда, навсегда оставила сердечко для Димы. Дима, ай лав ю (Я люблю тебя – прим. ред.)”, – отметила Муцениеце.

Напомним, вместо Дмитрия Нагиева шоу “Голос. Дети” теперь будет вести 44-летняя Яна Чурикова. Впрочем, из-за смены ведущего и такой бурной реакции актрисы поклонники уже заподозрили интимную связь коллег. Они уверены, что Агата Муцениеце облапошила простака Павла Прилучного и крутила у него роман под носом.

“Это началось до развода с Пашей?”; “Похоже, там имел место служебный роман”; “Да Агата прям скучает по Димону, а Павлик знал, что вообще творится под его носом?” – пишут фолловеры.