 

Мнение: Неуловимый Стрелков

06.12.2022, 19:43, Разное
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С Гиркиным какой-то непрерывный анекдот. В то время как по всем соцсетям полно жалоб, что людей загребли в армию и они не чают, как бы им оттуда свалить (причем жалуются не только “мобики”, но и добровольцы-контрактники) – сам Гиркин третий раз, по его словам, пытается в эту самую армию “поступить”, хоть рядовым, “хоть тушкой, хоть чучелом” – но у него не выходит! Армия все время отторгает его, как инородное тело.

“Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО именуют некими “боевиками”) не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому”.

И далее “Стрелков” на нескольких страницах излагает события, как надо понимать, последних двух месяцев: как он прибывает почему-то в ДНР, там типа вступает в местное ополчение рядовым, потом едет со своим “батальоном” куда-то на полигон, где “рядовой” оказывается замначштаба, в боях участия не принимает, потом “оказывается”, что в списках части он не состоит, “вмешались злые силы”, рядовой полковник Гиркин в сердцах сдает всю полученную амуницию и, развернувшись, уезжает восвояси. Феерия!

Помню, я так на втором курсе Университета “на картошку” ездил вместе с курсом. Это было мероприятие серьезное, особенно в 1987 году – тогда по личному указанию тогдашнего главы МГК КПСС Б.Ельцина на сбор картошки сорвали студентов ВСЕХ ВУЗов Москвы практически поголовно (Ельцин уже тогда был крут). Нас прямо с пары сорвали и погрузили в автобусы.

Однако по ходу дела выяснилось, что у только что демобилизованных из армии студентов (а я как раз был из таких) есть льготы – они на картошку могут не ехать. И вот я тогда – как Стрелков: в далёком колхозе, где мы и студенты еще кучи факультетов МГУ жили в одном огромном школьном спортзале, разделенном пополам – слева девочки, справа мальчики, я работал по несколько дней, как и все, в полях – но, когда мне надоедало, уезжал, когда хотел, и возвращался, когда хотел. Сокурсники, которым “самовольная отлучка” грозила исключением из комсомола и отчислением из МГУ, смотрели на меня с завистью.

Я только не пойму – а почему у Стрелкова такая льгота? Наверно, потому что он в ФСБ служил.

Источник: Размышления вольного социолога


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