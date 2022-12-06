 

Прокляла – Личное мнение

06.12.2022, 19:40, Разное
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Алла Пугачёва, вместо того, чтобы помолчать после заявления Вайкуле, накинулась на непонятно кого:

«Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят». Вот и все», — зачем-то цитирует Алку Комсомолка.


Фото: Соцсети

И опубликовала фоточку из Израиля.

Мол, вы — злопыхатели и дальше по списку — завидуйте. У меня тут солнце, море, земля. А вы — не ведаете, что творите.

Мне, как верующему человеку, стало интересно, как быстро Алке прилетит оттуда.

Во-первых, за враньё — никто за правду про Алку не платит. Во-вторых, за гордыню — она считает себя лучше всех. В-третьих, за упоминание Г-спода нашего в одном предложении с руганью. В-четвёртых, за злость в отношении людей — нам заповедовали любить ненавидящих нас.

То есть, буквально в одном сообщении Алка вывалила всю свою сущность. Не ведает, что творит, ибо все мы под Б-гом ходим. Напела на пенсию, насобирала денег, а теперь кроет руганью своих же слушателей.

Впрочем, чему удивляться? Ничего нового. Она всегда такая была, только пару лет назад некоторые мне почему-то ещё не верили.

Что думаете?

Источник: Лена Миро


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