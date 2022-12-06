Саудовская Аравия приняла решение не добывать нефть в 2023 году

Министр нефти Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман Аль Сауд на пресс-конференции заявил, что королевство полностью откажется от добычи нефти в 2023 году для балансировки спроса и предложения на рынке углеводородов.

Другие страны ОПЕК+ также рассматривают возможность присоединения к инициативе.

В настоящее время Саудовская Аравия входит в тройку крупнейших нефтедобытчиков и является крупнейшим экспортёром чёрного золота в мире. Решение о полном прекращении добычи было принято в связи с попытками западных стран искусственно ограничить цены на нефть с использованием нерыночных механизмов.

Власти королевства назвали такое поведение неприемлемым и решили приостановить добычу сроком на год, чтобы дать покупателям их энергоресурсов время образумиться и пересмотреть свои подходы к развитию зелёной энергетики.

– Учёные доказали, что в холоде мозг работает лучше. Мы дадим нашим партнёрам возможность как следует подумать над своим поведением в комфортных условиях минусовой температуры, – сказал Абдельазиз Аль Сауд. – У нас хватит резервов, чтобы пережить и год, и два, и даже десять лет вообще без экспортных доходов. Другие страны ОПЕК+ также намерены поддержать нашу инициативу. Мы будем продлевать запрет на добычу до тех пор, пока цена на нефть не достигнет справедливого уровня в 450 долларов за баррель.

В ближайшее время аналогичное решение могут принять ОАЭ, Нигерия, Бахрейн и Кувейт.

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