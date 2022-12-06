Жизель Бюндхен поддержала бывшего мужа Тома Брэди в день рождения общей дочери

Накануне младшему ребенку экс-супругов Жизель Бюндхен и Тома Брэди, дочери Вивиан, исполнилось 10 лет. Знаменитый папа поздравил девочку с первым юбилеем, опубликовав в своем личном блоге семейное фото, на котором помимо Вивиан запечатлен и 12-летний сын пары Бенджамин.

С 10-летием Виви! – написал он в посте. – Мы обожаем тебя и твое прекрасное сердце! Ты приносишь столько радости в нашу жизнь! Мы тебя любим.



Жизель поспешила отметить пост бывшего мужа лайком, а также оставила комментарий с эмодзи в виде алого сердца к его публикации. В своем же микроблоге модель отдельно трогательно поздравила дочку.

Поздравляю с 10-летием, моя прекрасная девочка! Спасибо за то, что ты – солнечный лучик в нашей жизни. И за то, что распространяешь вокруг себя столько любви. Мы тебя очень любим! – написала модель.



Отметим, что, поздравляя дочку, и Том, и Жизель употребили местоимение “мы”. Судя по всему, они имели в виду друг друга.

Напомним, о разладе в семье Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в начале сентября, однако официального подтверждения того, что супруги поссорилась и разъехалась, не последовало. В середине сентября Жизель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре. И в частности, выразила свое отношение к тому, что Брэди в ближайшем будущем не планирует уходить из большого спорта. По сведениям инсайдеров, именно это решение футболиста привело к разрыву с 42-летней Бюндхен. Модель рассчитывала, что супруг бросит карьеру и посвятит время семье.

В начале октября Жизель и Том наняли адвокатов для бракоразводного процесса. А уже к ноябрю они окончательно развелись.