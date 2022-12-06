 

Жизель Бюндхен поддержала бывшего мужа Тома Брэди в день рождения общей дочери

06.12.2022, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне младшему ребенку экс-супругов Жизель Бюндхен и Тома Брэди, дочери Вивиан, исполнилось 10 лет. Знаменитый папа поздравил девочку с первым юбилеем, опубликовав в своем личном блоге семейное фото, на котором помимо Вивиан запечатлен и 12-летний сын пары Бенджамин.

С 10-летием Виви! – написал он в посте. – Мы обожаем тебя и твое прекрасное сердце! Ты приносишь столько радости в нашу жизнь! Мы тебя любим.


Жизель поспешила отметить пост бывшего мужа лайком, а также оставила комментарий с эмодзи в виде алого сердца к его публикации. В своем же микроблоге модель отдельно трогательно поздравила дочку.

Поздравляю с 10-летием, моя прекрасная девочка! Спасибо за то, что ты – солнечный лучик в нашей жизни. И за то, что распространяешь вокруг себя столько любви. Мы тебя очень любим! – написала модель.


Отметим, что, поздравляя дочку, и Том, и Жизель употребили местоимение “мы”. Судя по всему, они имели в виду друг друга.

Напомним, о разладе в семье Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в начале сентября, однако официального подтверждения того, что супруги поссорилась и разъехалась, не последовало. В середине сентября Жизель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре. И в частности, выразила свое отношение к тому, что Брэди в ближайшем будущем не планирует уходить из большого спорта. По сведениям инсайдеров, именно это решение футболиста привело к разрыву с 42-летней Бюндхен. Модель рассчитывала, что супруг бросит карьеру и посвятит время семье. 

В начале октября Жизель и Том наняли адвокатов для бракоразводного процесса. А уже к ноябрю они окончательно развелись.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.22 / Эксперты сомневаются в единодушной солидарности Евросоюза с Украиной

23.03.22 / Подотдел очистки по дороге во тьму

19.05.21 / Если паузы игнорировать и нестись со скоростью 200 км/час — нас остановят обстоятельства

07.06.21 / 4 женщины-инженеры обсуждают домогательства, изоляцию и настойчивость

01.04.21 / Нескучное блюдо в пост: зеленый кето-салат с авокадо и грибным жюльеном

17.02.22 / Мнение: Ответ на ответ

16.09.22 / Эмма Уотсон, Кристи Тарлингтон, Сальма Хайек с мужем и другие гости благотворительного ужина Caring for Women

31.12.20 / Мэр уральского города в новогоднем поздравлении школьникам пожелал им “не быть стукачами и активистами”

12.07.20 / Первые детали будущей свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц: две церемонии, щедрый отец невесты и не только

06.11.22 / Мнение: Читер и ловкач Трамп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика