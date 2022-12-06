Как во дворце отреагировали на трейлер сериала о принце Гарри и Меган Маркл — сведения инсайдеров

Судя по кадрам вышедшего вчера нового трейлера, грядущее документальное шоу Netflix о герцоге и герцогине Сассекских не может не вызывать серьезное беспокойство в Букингемском дворце. О том, что пара фактически объявила родственникам войну, изданию Vanity Fair сообщили инсайдеры, близкие к королевской семье.

В тизере Гарри и Меган обещают рассказать всю правду о жизни с монархами, а также предоставить “комментарии друзей и родных, большинство из которых никогда раньше публично не говорили о том, чему они были свидетелями”. На видео Меган плачет, а в финале Гарри произносит:

Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Зато знаем мы.

Впрочем, другие источники уверяют, что во дворце пока не планируют реагировать на заявления Сассекских.

Вероятно, это будет сложно. Но это испытанная стратегия, которая хорошо служила им в прошлом. Уильям позволяет своей работе говорить за себя, как мы уже видели в Бостоне. У короля тоже насыщенная программа мероприятий, – сказал инсайдер.

Отметим, что шумиха вокруг документалки “Гарри и Меган” совпала с редким визитом принца Уильяма и принцессы Кэтрин в США. Многие журналисты и пользователи сети увидели в этом не случайное совпадение. Премьера первой части шоу состоится на Netflix 8 декабря, а второй — уже 15 числа. Режиссером сериала выступила постановщик четвертого сезона “Рассказа служанки” и номинантка на премию “Эмми” Лиз Гарбус.

О том, что шоу выйдет в начале декабря, стало известно две недели назад. О многомилионной же сделке Сассекских со стриминговым гигантом Netflix заговорили еще в мае этого года.