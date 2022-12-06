 

Сторонник Путина Оливер Стоун назвал США виновником конфликта на Украине

06.12.2022, 19:16, Разное
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Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Оливер Стоун считает, что США являются экспертами в осуждении любой страны в мире, однако Америка сама постоянно нарушает все правила, когда этого хочет. Как рассказал он в интервью порталу «Политика», Вашингтон накачивал Киев оружием, и это именно он является истинным виновником конфликта на Украине.


AP

Соединённые Штаты являются экспертами в осуждении любой страны в мире, когда она пересекает линию международного порядка, однако Америка нарушает все правила, когда сама этого хочет, считает американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх премий «Оскар» Оливер Стоун. В интервью сербскому изданию «Политика» он рассказал: США говорят России, что ей нужно делать, однако делают вид, что не помнят того, что совершали сами.

«Я не хочу углубляться в историю того, что происходит на Украине, потому что дело совсем не простое, и все просто кричат: «Русские атакуют». И кто это вызвал? Что происходит в Донбассе с 2014 года и сколько людей уехало оттуда из-за того, что США усиленно вооружали украинскую армию. С 2014 года Украина перестала быть нейтральной, она была против русских и именно это нарушило баланс, и из-за этого начался конфликт. Как и всё, каждая война имеет причину и следствие, но мы пока даже не обращаем на это внимание», — заявил Стоун.

Он также добавил, что ошибся, проголосовав за Джо Байдена. 

«Я действительно думал, что он стареет и будет более зрелым и менее воинственным. Я ошибся, проголосовав за этого человека. Старик оказался очень опасным и теперь кричит: «Давайте убьём русских, сейчас наш шанс». Он путает Россию с Путиным и думает, что если он избавится от Путина, то будет управлять Россией, как во времена Ельцина. Это только мечта», — отметил режиссёр. 

По его мнению, сегодня и республиканцы, и демократы функционируют одинаково и вкладывают в военную промышленность огромные деньги. Поэтому у Америки осталась только одна надежда — это появление третьей партии, за которую Стоун и отдал бы свой голос.


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