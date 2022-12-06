Шведский расстрел

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06.12.2022, 19:15, Разное
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«Новая газета» комментирует слухи об убийстве чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

По сообщению телеграм-канала «Адат» (внесен Минюстом РФ в список экстремистских организаций в качестве «Народного движения Адат»), опубликованному этой ночью, известный чеченский блогер и критик главы Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов, получивший политическое убежище в Швеции, «был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства». Брат Абдурахманова, проживающий в Германии, по данным телеграм-канала «Адат», «был спрятан спецслужбами».

Ни шведская полиция, ни шведские спецслужбы до сих пор не сообщали о таком резонансном и не поддающемся сокрытию событии, как убийство Тумсо Абдурахманова.
Слухи об убийстве Абдурахманова комментирует Елена Милашина.

Источник: Новая газета


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