Лимоны, огуречное пюре, алоэ и не только: рецепты кубиков льда для умывания и скрабирования лица

Наверное, все знают о плюсах умывания кубиками льда. Добавление натуральных компонентов может возвести пользу средства на еще более высокий уровень. Какие ингредиенты дают мощный целебный эффект? Вот несколько рецептов, которые позволят улучшить состояние кожи.

Кубики льда с базиликом и алоэ вера

Средство удаляет излишки жира с поверхности кожи, помогает бороться с прыщами и воспалением. А также позволяет устранить солнечные ожоги. Для приготовления кубиков надо измельчить горсть листьев базилика, смешать массу со стаканом воды. Добавить 2 столовые ложки геля алоэ вера.

Перемешать компоненты. Перелить массу в формочку для льда, поставить ее в морозилку.

Протирать кубиками область лица и шеи.

Кубики из зеленого чая

Средство помогает избавиться от угревой сыпи. Для его приготовления надо налить кипяток в 2 стакана. Положить в каждую емкость пакетик зеленого чая.

Оставить напиток на 15 минут. Перелить остывший чай в формочку для льда, поставить в морозилку. Протирать кубиками лицо 1 раз в день.

Скраб из огуречного пюре

Средство мягко очищает и увлажняет кожу, снимает покраснение и раздражение.

Огурец измельчают до состояния пюре.

Добавляют лимонный сок, половину чайной ложки меда. Перемешивают компоненты. Помещают массу в морозилку на несколько минут, чтобы она превратилась в ледяную «кашу». Аккуратно наносят смесь на область лица и шеи. Оставляют на 5-10 минут. Затем смывают теплой водой.

Кофейные кубики льда

Популярный бодрящий напиток улучшает состояние кожи, придает ей сияние. Для приготовления средства 2 столовые ложки кофе смешивают со стаканом кипятка. Остужают и переливают в формочку для льда.

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Ставят в морозильную камеру.

Кубики льда с добавлением молока

Молочная кислота – вещество, которое благотворно действует на состояние организма. Оно улучшает функции пищеварительной системы, обеспечивает коже необходимое увлажнение, устраняет покраснение, предотвращает появление пигментных пятен, придает лицу здоровое сияние.

Для приготовления средства три четверти стакана молока соединяют с четвертью стакана воды. Переливают массу в формочку для льда, замораживают. Извлекают кубики из емкости, оставляют на 20 минут.

А затем протирают ими лицо.

Кубики льда с добавлением лаванды

Хороший массаж кожи, если он сделан грамотно, позволяет избавиться от многих проблем. А если во время процедуры нанести на лицо несколько капель лавандового масла, это улучшит циркуляцию крови. Средство придает коже здоровый вид и нормализует сон.

Горсть кубиков льда заворачивают в марлю. Добавляют несколько капель эфирного масла лаванды. Перед сном аккуратно массируют область лица и шеи кубиками льда. Если проводить такую процедуру в течение нескольких дней, результат не заставит себя долго ждать.

Кубики льда с различными добавками – экономичное и эффективное средство, которое позволяет избавиться от многих проблем с кожей.

Оно дарит лицу естественное сияние, здоровый, отдохнувший вид. Помогает устранить отечность и синяки под глазами, сузить расширенные поры, избавляет от жирности кожи, покраснений и прыщей. А приготовить такое средство очень просто.