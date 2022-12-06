“Чем больше шкаф”: слабые мышцы могут оказывать такое же влияние на здоровье, как и курение

Новое исследование, проведенное на базе Мичиганского университета, предполагает, что для того чтобы предотвратить раннее старение организма, каждому из нас необходимо включить в тренировочный процесс силовые тренировки.

Ученым удалось выяснить, что мышечная слабость так же негативно влияет на наше здоровье, как и такая вредная привычка как курение.

Скорость старения

Не все стареют с одинаковой скоростью. Рассмотрим двух взрослых, обоим по 60 лет. Несмотря на то, что эти два человека могут иметь один и тот же хронологический возраст, один из них может быть намного моложе с точки зрения биологического возраста.

На процесс старения влияют не только дни, прожитые нами, но многие другие факторы: генетические, экологические и поведенческие. Считается, что неправильный образ жизни, например отказ от физических упражнений, нездоровое питание и курение, ускоряют процессы биологического старения. Борьба с серьезной болезнью также может ускорить старение организма.

Ученым удалось выяснить, что на скорость старения организма также влияет мышечная слабость, которую принято измерять силой хвата, косвенным показателем общей силовой способности. В ходе исследования было выявлено следующее: чем слабее ваша сила хвата, тем старше ваш биологический возраст.

Ход исследования

Команда ученых из Мичиганского университета проверила силу мышцц у 1274 участников эксперимента, все из которых были людьми среднего или пожилого возраста. Такой эксперимент помог им выявить взаимосвязь между биологическим возрастом и силой хвата.

Ученые утверждают, что если вы будете заниматься спортом и, в частности, силовыми тренировками для укрепления мышц, вы сможете продлить свою жизнь, сделав ее более качественной и активной.

Каждому из нас известно, что курение значительно ускоряет процессы старения организма. Теперь к этому знанию добавится и инфориация о том, что мышечная слабость может быть также опасна, как и курение.