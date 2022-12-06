Скандалы: Криптосмерть

Вячеслав Таран разбился, Николай Мушегян утонул, Тяньтян Кулландер «не проснулся» – кто убирает цифровых валютчиков?

В Монако в результате падения вертолёта погиб основатель компании Forex Club Вячеслав Таран. Как сообщают французские СМИ, правоохранители намерены изучить причины аварии самым тщательным образом. Дело в том, что обстоятельства катастрофы выглядят довольно противоречиво. А с учётом того, что Таран стал далеко не первым бизнесменом, занимающимся развитием криптовалютного рынка, ещё и весьма подозрительно.

Крушение произошло днём 25 ноября на перевале Коль д’Эз в Приморских Альпах. Таран на вертолёте Еврокоптер ЕС-130, принадлежащем местной компании Monacair, возвращался из Швейцарии в Монако. Что произошло в воздухе, неизвестно. В авиакомпании подчёркивают, что управлявший вертолётом пилот был очень опытным специалистом и имел налёт более тысячи часов. При этом каких-либо сигналов бедствия на земле не получали – это позволяет предположить, что катастрофа произошла внезапно. Известно также, что в момент аварии небо над Альпами оставалось чистым, а потому лётчик вряд ли мог не заметить внезапно появившийся из тумана скальный уступ. Вот и версия о технической неисправности вертолёта выглядит неочевидной – двигатель Еврокоптера считается весьма надёжным, к тому же сложно представить, что в компании, предназначенной для перевозки богачей, не следили бы за состоянием авиапарка.

Прерванный полёт

Конечно, случается всё, и от несчастного случая не застрахован ни один человек, даже самый богатый. Достаточно вспомнить нелепую гибель в аэропорту Внуково генерального директора французской нефтяной корпорации Total Кристофа де Маржери, самолёт которого столкнулся при разгоне с выехавшей на взлётную полосу снегоуборочной машиной. Также в авиакатастрофах погибли наследник итальянского модного дома Витторио Миссони, будущий владелец сети магазинов Wal-Mart Джон Уолтон, китайский миллиардер Лам Хок, президент The Walt Disney Company Фрэнк Уэллс, медиамагнат Льюис Кац и другие известные персоны. Во всех случаях расследование показало, что аварии произошли из-за нелепого стечения обстоятельств, ошибки пилотирования или технической неисправности. Однако имеются и другие примеры, в криминальной подоплёке которых практически нет сомнений. Самым показательным является гибель в октябре 1962 года главы итальянской энергетической корпорации Eni Энрико Маттеи, возвращавшегося на своём самолёте с Сицилии в Милан. Долгое время считалось, что катастрофа произошла из-за ошибки пилота. Однако в 1972 году режиссёр Франческо Рози решил снять фильм о Маттеи, попросив журналиста Мауро Де Мауро ещё раз покопаться в обстоятельствах гибели нефтегазового магната. Что именно накопал Мауро, так и осталось неизвестно, потому как очень скоро он бесследно пропал. А самому Рози пришли анонимные пожелания перестать интересоваться делом Маттеи, если он не хочет однажды подавиться спагетти. Фильм Рози всё же снял и даже получил за него «Золотую пальмовую ветвь», однако сюжет не вышел за рамки художественного вымысла. А спустя 20 лет заместитель прокурора Павии Винченцо Калия решил вновь разобраться в гибели Маттеи, провёл расследование и провозгласил – самолёт упал вовсе не из-за ошибки пилота, он был взорван! Заключившие сделку со следствием сицилийские мафиози признались, что на борту находился заряд тротила с часовым механизмом. Убить Маттеи, по их словам, попросили криминальные боссы из США.

А вот другая история, посвежее. В марте 2004 года в Великобритании близ города Борнмут упал вертолёт Augusta 109. На его борту находился 46-летний управляющий директор Group MENATEP Стивен Кертис. Этот пост он занял после ареста главы компании Платона Лебедева. Британский суд признал катастрофу несчастным случаем. Однако родственники Кертиса утверждали – незадолго до смерти Стивен получал угрозы. От кого именно они исходили, родственники не знали. Как позже выяснила газета Times, Кертис работал на российских олигархов, выполняя для них весьма деликатные поручения. В частности, он основал агентство по безопасности ISC Global, которое занималось сбором компромата на самых высших российских чиновников. Плотнее всего Кертис сотрудничал с Березовским и Ходорковским (признан в РФ иноагентом), для которого он стал доверенным лицом. Именно Кертис смог организовать структуры ЮКОСа по офшорной торговле нефтью таким образом, что формально они не принадлежали компании и не могли облагаться налогами со стороны Российского государства. Неудивительно, что встать во главе МЕНАТЕПа, владевшего активами ЮКОСа, Михаил Ходорковский* (признан в РФ иноагентом) поручил именно Кертису.

И что же – спустя год после аварии родители пилота Макса Рэдфорда, сгоревшего в упавшем вертолёте вместе с Кертисом, проведя собственное расследование, заявили: катастрофа была намеренно подстроена – есть свидетельница, слышавшая громкий хлопок в небе за секунды до падения «Августы».

Впрочем, продолжение эта история не получила. Что и неудивительно – всплыла информация, что незадолго до гибели Кертис якобы стал контактировать с Национальным бюро по расследованию уголовных преступлений, собираясь поделиться некоей информацией. Нетрудно предположить какой – именно он знал всю подноготную ЮКОСа, компания в это время как раз переживала банкротство. Потому много знающий юрист явно мог стать проблемой для многих, в том числе для Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), наверняка желавшего сохранить тайны своей компании.

Почему об этих случаях стоило вспомнить? Хотя бы потому, что прибывший на место гибели Вячеслава Тарана заместитель прокурора из Ниццы пояснил: расследование будет проведено самым тщательным образом, поскольку возможной причиной крушения вполне может быть, как он выразился, «нечестная игра». Вряд ли стоит говорить, что на пустом месте такие заявления не делаются.

Вячеслав Таран стал уже третьим по счёту криптобизнесменом, погибшим за последние недели. При этом обстоятельства смерти двух его коллег также выглядят весьма странно

Один за другим

И здесь мы подходим к самому интересному. В новостях, рассказывающих о гибели Тарана, его, как правило, представляют только как основателя компании Forex Club. Он действительно известен прежде всего в такой ипостаси. Однако ещё четыре года назад, в декабре 2018-го, Центробанк аннулировал лицензию компании Тарана. Как официально заявлялось, причиной стали многочисленные нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах. Тогда же отмечалось, что из-за отзыва лицензии компания задолжала своим инвесторам. Теперь это дало повод ряду СМИ предположить, что кто-то из потерявших деньги клиентов Forex Club мог затаить на Тарана зуб и отомстить.

Версия эта выглядит довольно слабо. В самом деле, сложно представить, что некто, потерявший деньги на валютных обменах, может приехать в Монако и в джеймс-бондовском стиле организовать авиакатастрофу. А вот на другой факт явно стоит обратить внимание. Дело в том, что, отойдя от рынка форекс-услуг, последние годы Вячеслав Таран плотно занимался криптовалютами, являясь членом правления компании – разработчика криптокошелька YouHodler. Так вот – Таран стал уже третьим по счёту криптобизнесменом, погибшим за последние недели при весьма странных обстоятельствах. 28 октября в Пуэрто-Рико было найдено мёртвое тело сооснователя криптовалютной кредитной платформы MakerDAO Николая Мушегяна. Как сообщается, его якобы унесло в море течением, где он и утонул. Мушегян считался одним из важных персон в криптовалютном сообществе. При этом ранее Мушегян написал в Twitter о том, что его преследуют спецслужбы США и Израиля, поскольку он «представляет угрозу картелю центральных банков». Также примечательно, что за несколько дней до смерти сообщество MakerDAO проголосовало за одобрение хранения 1,6 млрд долларов на криптобирже Coinbase.

А до того, 23 октября, заснул и «неожиданно скончался во сне» 30-летний Тяньтян Кулландер – соучредитель платформы для торговли криптовалютой Amber Group, оцениваемой в 3 млрд долларов. Что ж, в последние годы криптовалюты из игрушки для гиков превратились в реальный инструмент, на этом рынке совершаются миллиардные сделки, с помощью крипты оплачиваются нелегальные поставки оружия и наркотиков, отмываются гигантские средства. О том, что власти, спецслужбы, финансовые корпорации и мафия не оставят этот рынок без своего внимания, стали говорить уже давно. Особенно эти разговоры усилились после того, как в начале прошлого года в Дубае погиб член правления криптовалютной биржи Garantex Станислав Другалев – он, если верить официальной версии, ехал на машине по мосту и вдруг решил свернуть, пробив ограждение. Говорят, что один раз – это случайность, два – совпадение, три – закономерность. Как тогда оценить четыре странные гибели игроков криптовалютного рынка?

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Ходорковский Михаил Борисович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

Владислав Гущенко

Оригинал материала: “Наша Версия”