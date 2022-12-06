 

“Секса хватает”: отдавшаяся толпе 68-летняя Успенская поделилась секретом интимного удовлетворения

06.12.2022, 18:25, Разное
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Любовь Успенская (Сицкер – девичья фамилия – прим. ред.) никогда не страдала без мужского внимания. Звезда заметно постройнела и сделала несколько пластических операций и в свои 68 выглядит теперь намного моложе. Мало кто знает, но уроженка Киева не считает себя не только москвичкой, но и русской. Родилась она в Киеве, а работать впервые отправилась в США в ресторан “Садко” в далеком” 1978 году. Там ей не повезло – села пьяной за руль и угодила в ДТП, после чего ее отправили на исправительные работы.

Несмотря на все неприятности за рубежом, в эмигрантских кругах в то время Любовь Успенская имела бешеный успех и стала звездой на Брайтон-Бич. Артистка четыре раза была замужем, и всегда купалась во внимании противоположного пола. Но недавно Успенская призналась, что не всегда отношения с мужчинами не всегда шли ей на пользу.

В свежем интервью Пятому каналу Любовь Успенская рассказала, что настолько пресытилась такой жизнью, что решила напрочь отказаться от секса. По ее словам, эта “вредная привычка” порой даже вредит здоровью.

“Когда сильно перебор, так это во вред”, – считает Успенская.

Ранее певица признавалась, что ей “секса хватает” и на сцене. Ведь она регулярно “отдается шести тысячам людей в зале”.


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