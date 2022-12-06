 

Ида Галич о своем новом проекте “Я пережила”: “Каждой второй девушке в России есть, что рассказать”

06.12.2022, 17:55, Разное
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Идея шоу родилась во время съемок другого успешного социального проекта Иды «Незвездные флюиды», который выходил в 2020-2021 годах. Темой первого выпуска стала потеря беременности. По словам Галич, главной идеей шоу стало не желание поплакать с героиней над горем, а воспеть любовь к жизни даже после самых тяжелых испытаний. 

Наши героини – это девушки, которые столкнулись с определенной болью и смогли ее проработать. Я очень люблю наших женщин, наших девочек, наш менталитет и знаю, что у нас очень много героинь. Каждой второй-третьей девушке в России есть, что рассказать. 

За музыкальное сопровождение отвечала группа Mujuice, сотрудничество с которой началось с нашумевшего сериала «Капельник», где Ида Галич выступила автором идеи.


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