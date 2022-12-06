 

Кэтрин Зета-Джонс с 22-летним сыном на премьере сериала “Сокровище нации: на краю истории”

06.12.2022, 17:55, Разное
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Накануне в Лос-Анджелесе прошла премьера нового приключенческого сериала Disney+ “Сокровище нации: на краю истории”. Специальными гостями мероприятия стали 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс, чья карьера в этом году переживает ренессанс благодаря роли Мартиши Аддамс в сериале Тима Бертона “Уэнсдэй”, и ее 22-летний сын Дилан, который недавно закончил колледж и развивает актерскую карьеру вслед за звездными родителями.

На красной ковровой дорожке Кэтрин появилась в эффектном бордовом платье Elie Saab в пайетках, образующих геометричный рисунок. Наряд с экстремально глубоким декольте также был украшен прозрачными вставками на бедрах и плечах. Дилан же выбрал для выхода классическую белую рубашку, коричневый костюм-тройку в оранжевую клетку, а дополнил образ цветастым галстуком в тон. Напомним, что Дилан Дуглас — первый ребенок актеров Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа. Также у них есть 19-летняя дочь Кери, которая носит двойную фамилию Зета-Дуглас.

Отметим, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — одна из самых прочных голливудских пар. Они познакомились в 1998 году на кинофестивале, и Майкл Дуглас сразу начал проявлять к молодой актрисе знаки внимания, а та, в свою очередь, не смогла устоять перед его обаянием и согласилась на свидание. Актеры связали себя узами брака в 2000 году. 

Более того, Кэтрин и Майкл родились в один день, 25 сентября, с разницей в 25 лет. В этом году они отметили очередной совместный день рождения, о чем отчитались в социальных сетях.


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