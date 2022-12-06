FAZ – Бербок пытается склонить Индию на свою сторону — но та отказываться от российской нефти не собирается

В ходе своего визита в Нью-Дели министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала Индию не только «деловым, но и ценностным партнёром» Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. Кроме того, она похвалила позицию Индии в отношении конфликта на Украине, указав на итоговую декларацию саммита G20, и призвала «уменьшить экономическую зависимость от авторитарных режимов». В ответ на это её индийский коллега, в свою очередь, выступил в защиту резкого увеличения поставок нефти из России.



AP

Обещая упростить визовый режим и предоставить гранты для развития экологически чистого производства энергии, Германия добивается укрепления индийско-германского сотрудничества. В ходе своего визита в Нью-Дели министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подписала соглашение о миграции и мобильности между двумя государствами, пишет Frankfurter Allgemeine.

На пороге окончания председательства Германии в G7 министр иностранных дел Анналена Бербок отправилась в Индию, которая только что приняла председательство в G20. Бербок назвала Индию «естественным партнёром» Германии. Она заявила, что «как восходящая экономическая держава и устойчивая демократия», несмотря на все внутренние социальные проблемы, Индия является «как образцом для подражания, так и наводчиком мостов для многих стран мира».

Бербок указала на руководящие принципы внешней политики правительства Германии в Индо-Тихоокеанском регионе, которые были приняты почти два года назад ещё при Меркель. Они предполагают более активное участие Германии в экономической политике и политике безопасности в Южной и Восточной Азии. На фоне спецоперации РФ на Украине и нынешнего курса Китая эти намерения, по словам Бербок, приобрели «ещё более неотложный характер».

На вопрос журналистов о том, заменит ли теперь Индия Китай в качестве партнёра, Бербок ответила отрицательно. По её словам, гораздо важнее «углубить и расширить» многолетнее партнёрство. Бербок добавила, что Индия является не только «деловым, но и ценностным партнёром» Германии.

Ещё до встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром Бербок похвалила позицию Индии в отношении конфликта на Украине. По её словам, за более чёткую позицию, которую страны G20 заняли в отношении конфликта на последнем саммите в Индонезии, в конечном счёте также можно поблагодарить и Индию. После переговоров Джайшанкар повторил слова о том, что сейчас «не эпоха войн», что, как считает издание, можно воспринимать как «отмежевание от российского режима». Бербок также призвала Индию «уменьшить экономическую зависимость от авторитарных режимов». Джайшанкар, в свою очередь, выступил в защиту резкого увеличения поставок нефти из России. По словам Джайшанкара, в течение многих лет европейские страны импортировали из РФ гораздо больше энергоресурсов, чем это делает в настоящий момент Индия.

Бербок посетила визовый отдел посольства Германии в Нью-Дели в знак признательности за работу сотрудников. За последние несколько месяцев туда было подано шестизначное число заявлений — большую часть из них только предстоит рассмотреть. Ожидается, что в будущем, однако, их количество только возрастёт.

Джайшанкар надеется, что теперь проблемы с выдачей виз будут устранены. Двустороннее сотрудничество между Индией и Германией имеет «большой потенциал».

Бербок заявила, что правительство Германии также хотело бы стать партнёром Нью-Дели в области борьбы с изменением климата. В следующем году Берлин предоставит Индии €1 миллиардов на проекты по производству энергии, свободному от выбросов углерода, а к 2030 году эта сумма составит €10 миллиардов миллиардов евро. Цель состоит в том, чтобы помочь Индии продолжить электрификацию страны непосредственно за счёт возобновляемых источников энергии вместо ископаемых видов топлива, передаёт Frankfurter Allgemeine.