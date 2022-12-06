Вернувшимся из эмиграции гражданам придется заплатить государственную пошлину за репатриацию

Согласно предложению сенатора Андрея Клишаса, россияне, покинувшие страну после 21 сентября 2022 года, будут обязаны заплатить

государственную пошлину за репатриацию. Въезд на территорию РФ им нельзя

ограничить по конституции, однако выставить к оплате счёт на

федеральном портале Госуслуги вполне возможно, отметил парламентарий.

«Мы понимаем, как много граждан покинули страну, а теперь,

когда они захотели вернуться к Новому году, чтобы провести его в стране с

родными и близкими, мы не можем им в этом помешать, – говорит сенатор. – Они

покинули свою Родину в трудные для страны времена, когда она максимально в них

нуждалась. Они не смогли отдать долг Родине тогда, но смогут сделать это сейчас»

Согласно предложению, в отношении всех гражданин, желающих вернуться в Россию на Новый год, будет введён государственный сбор по

упрощённому делопроизводству. Его стоимость составит 20 тысяч рублей, при

возврате до 31 декабря 2022 года включительно, и 60 тысяч рублей после 1 января 2023 года.

Оплатить пошлину необходимо сразу после прохождения пассажиром паспортного контроля. Отказ от оплаты приведет к запрету выезда за границу.

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